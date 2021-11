Wohlen Jetzt fordern die Grünen: Für jeden gefällten Baum im Dorf sollen drei neue gepflanzt werden Die Grünen reichen beim Wohler Einwohnerrat eine Motion ein. Künftig sollen Bäume, die wegen Bauprojekten in der Gemeinde weichen mussten, kompensiert werden.

In Wohlen müssen viele Bäume der regen Bautätigkeit weichen. So wie hier das Pärkli, das vergangenes Jahr einem Wohn-Geschäftshaus weichen musste. Marc Ribolla (20. Juli 2020)

Der Gemeinderat soll dafür sorgen, dass jeder Baum, der im Wohler Siedlungsraum verschwindet, künftig dreifach kompensiert wird. Das verlangt die Grüne Ortspartei in einer Motion, die sie dem Einwohnerrat eingereicht hat. Mit dieser Forderung möchte Motionär Patrick Schmid dem Baumschwund entgegenwirken, den die rege Bautätigkeit und die verdichtete Bauweise in der Gemeinde bereits verursacht haben und den es auch in Zukunft geben wird.

Problematisch sei in Wohlen, dass die gefällten Bäume aufgrund der Platzverhältnisse nicht oder nur teilweise ersetzt werden können, wie Einwohnerrat Schmid erklärt. «Bäume tragen zu einem ausgeglicheneren Mikroklima und dank ihrer Verwurzelung zu einer besseren Versickerung von Regenwasser im Siedlungsgebiet bei und vermindern damit das Risiko von negativen Regen- und Hochwasserereignissen», schreiben die Grünen weiter. Diese positive Wirkung in Wohlen soll mit der geforderten Kompensation gefördert werden.

Eine dreifache Kompensation sei deshalb notwendig, weil frisch gepflanzte Bäume noch nicht den selben Effekt aufweisen können wie gestandene ältere. Zudem sollen die jungen Bäume mittelfristig zu einem positiven Klimaeffekt in Wohlen beitragen, «beispielsweise können Baumalleen von Kälteinseln, zum Beispiel Wald oder Gewässer, zum Siedlungsgebiet zugezogen werden», heisst es in der Motion weiter. So könne dazu beigetragen werden, dass vor allem im Sommer kältere Luftströme in die Siedlung zirkulieren können.

Eine solche Kompensation könne beispielsweise mittels Bauauflagen und einem Reglement über Ersatzabgaben erreicht werden. Zudem, verlangt die Grüne: «Dieser Baumersatz muss aufgrund ökologischer Sicht mit einheimischen, standortgerechten Baumarten geschehen.» (az)