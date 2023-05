Wohlen «Für die Bäume ist das fatal» – worunter Ahorn, Eibe und Co. im Siedlungsgebiet am meisten leiden Nicht nur der Klimawandel macht der hiesigen Flora und Fauna zu schaffen, sondern auch der Mensch. Warum Sonnenlicht dabei eine zentrale Rolle spielt, verrät Patrick Schmid auf einer Tour durchs Wohler Zentrum.

Naturexperte Patrick Schmid weiss, wie wichtig Bäume sind. Mit gelben Plakaten weist seine Partei derzeit in Wohlen auf deren klimatische und ökologische Bedeutung hin. Bild: Pascal Bruhin

Wie viele Bäume gibt es in Wohlen? Das weiss niemand so genau, denn ein Bauminventar, wie es etwa die Stadt Zürich kennt, gibt es hier nicht. Einer, der aber zumindest weiss, dass es sehr viele Bäume sind, ist Patrick Schmid. Der Naturfachmann, Einwohnerrat und Co-Präsident der Ortspartei der Grünen kennt viele davon persönlich und weiss über so manchen eine Geschichte zu erzählen.

Am Samstag, 6. Mai 2023, führt er die Wohler Bevölkerung im Rahmen der diesjährigen Naturschätze-Serie, die sich dem Thema Baum widmet, unter dem Titel «Von nah und fern» durch die Gemeinde. Er gibt Einblicke in die Artenvielfalt, aber auch Ideen und Problematiken bei der Auswahl von Baumarten an verschiedenen Standorten. Die AZ nimmt er schon tags zuvor mit auf einen kleinen Rundgang durchs Wohler Zentrum.

Nur dreissig Bäume in Wohlen dürfen nicht gefällt werden

«Die ist deutlich über hundert Jahre alt», sagt Schmid fachmännisch und zeigt auf die mächtige Blutbuche, die im Garten zwischen den Liegenschaften an der Bremgarterstrasse 9 und 11 steht. Dem imposanten Baum mit seinen bordeauxfarbenen Blättern, der selbst auf dem Satellitenbild heraussticht, kommt ein besonderes Privileg zu.

«Als einer von wenigen Bäumen im Dorf ist sie geschützt», führt Schmid aus. Nur rund dreissig Einzelbäume auf Wohler Gemeindegebiet sind im kantonalen Natur- und Landschaftsinventar eingetragen und dürfen nicht gefällt werden. Der Bezirksschullehrer sagt zum Thema Fällen:

«Die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist, wie lange wir einem Baum Zeit geben wollen, zu wachsen.»

Oder wann der Zeitpunkt gekommen ist, ihn zu fällen. Das zeigt sich nur wenige Meter weiter. Auf dem Bleichi-Spielplatz stehen eine ganze Reihe grosser, alter Bäume. Prominent in der Mitte der Sitzbänkli: ein Apfelbaum. Die zartrosaroten Blüten vermögen nicht darüber hinwegzutäuschen, dass der Baum «nicht mehr so zwäg» ist.

Der Apfelbaum auf dem Bleichi-Spielplatz ist zwar nicht mehr ganz gesund, bietet aber gerade deshalb Lebensraum für ganz viele Tiere. Bild: Pascal Bruhin

«Totholz ist aber eigentlich der komplett falsche Begriff dafür», sagt Schmid und zeigt auf ein kieselsteingrosses Loch am von der Rinde entblössten Strunk. Im Inneren will er eine rote Mauerbiene erblickt haben, die darin ihre Larven legt. «In keinem Baum findet sich mehr Leben als in einem sterbenden», hält er fest. Der Bleichi-Spielplatz sei denn auch mit seinem bunten Mix an heimischen Baumarten und Sträuchern ein Paradies für Insekten und Vögel.

Schon als Kind kannte er die Namen aller Bäume

«Für mich gehört das alles zusammen», sagt der 50-Jährige. Durch seine Leidenschaft für Vögel und Schmetterlinge kam auch die Faszination für deren Lebensgrundlage. Das kommt nicht von ungefähr, zumal seine Mutter eine begeisterte Pilzlerin war. «Ich kannte schon als Kind jeden Baum beim Namen», blickt er lachend zurück.

Er zeigt auf eine Traubenkirsche etwas weiter entfernt. «So eine habe ich auch im Garten.» Über 65 verschiedene Vogelarten habe er darauf schon erspäht, rund 10 hätten sogar schon auf seinem Baum gebrütet.

Bäume sind aber nicht nur Futter- und Lebensraumspender für zahlreiche Tiere, sie haben auch Symbolcharakter. So wurden etwa nach den beiden Weltkriegen jeweils sogenannte Friedenslinden gepflanzt, wie Schmid erklärt. Oder aber es wurden etwa Eiben gezielt neben oder auf Friedhöfen platziert. «Die Eibe gilt als der Baum, der ewig lebt, weil sie zwar im Innern abstirbt, aussen jedoch immer weiterwächst», weiss Schmid.

Eine Eibe gibts in Wohlen am Freihofweg zu sehen. Sie dürfte aber wild gewachsen sein. Bild: Pascal Bruhin

Anzahl Bäume hat in den letzten drei Jahrzehnten abgenommen

Eiben sind allerdings in Wohlen immer seltener anzutreffen. Generell habe die Anzahl Bäume in den letzten Jahren markant abgenommen, so Schmid. Der gebürtige Villmerger lebt – mit Unterbrüchen – seit 30 Jahren hier. Schuld daran sind grosse Bauprojekte wie etwa der neue Bushof mit Tiefgarage, für den ein kleines Wäldchen weichen musste und nur durch vier Einzelbäume ersetzt wurde. Schmid schüttelt nur den Kopf. «Es ist schlimm.»

Bäume werden nicht nur für Bauvorhaben gefällt, auch jene, die bleiben dürfen, haben es in der stets wachsenden Zentrumsgemeinde immer schwer. Das zeigt sich hinter der alten Post, wo eine riesige Überbauung ausgesteckt ist. «Für die Bäume sind solche Häuserschluchten natürlich fatal», führt Schmid aus. «Sie bekommen schlicht nicht genug Licht.» Der Bergahorn, der zwischen den geplanten Gebäuden steht, werde zu kämpfen haben – so, wie alle Bäume im Siedlungsraum immer mehr zu kämpfen haben.