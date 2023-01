Wohlen Für 100 Jahre und mit «Basler Modell»: Gemeinderat will Jacob-Isler-Areal an einen Baurechtsnehmer vergeben Der Wohler Gemeinderat hält nichts von einer Parzellierung des Jacob-Isler-Areals im Zentrum. Dies erklärt er in seinen Ausführungen zu zwei Motionen im Einwohnerrat.

Das Jacob-Isler-Areal in Wohlen ist heute vor allem ein Parkplatz und eine Brache. Marc Ribolla

Seit vielen Jahren gehört das Thema Jacob-Isler-Areal zu den grössten politischen Diskussionsfeldern in Wohlen. Die knapp 7500 Quadratmeter grosse Brache ist im Besitz der Einwohnergemeinde und eine der wenigen verbliebenden Baulandreserven im Zentrum. Zum Areal existiert ein gültiger Gestaltungsplan und der Einwohnerrat hatte beschlossen, die Fläche im Baurecht zu vergeben.

Im vergangenen August und September gingen dann aus Einwohnerratskreisen gleich zwei Motionen und eine Anfrage in Sachen Jacob-Isler-Areal ein. Die eine Motion stammte von den SP-Vertretenden Mergim Gutaj, Valentin Meier und Laura Pascolin sowie von Patrick Schmid (Grüne) und Harry Lütolf (Die Mitte). Sie verlangte, dass das Areal baldmöglichst in seiner Gesamtfläche einem einzigen – offenbar vorhandenen Investoren – angeboten wird.

Die zweite Motion, die von Ruedi Donat (Die Mitte), Manfred Breitschmid (SVP) und Samuel Keller (FDP) eingereicht worden war, forderte vom Gemeinderat, dass das südlichst gelegene von total vier Baufeldern an die fünf Wohler Firmen Taro Architekten, Urs Müller Architekten, KIP Ingenieure und Planer AG, Planea AG und Nay Engineering AG angeboten wird. Damit diese im Baurecht und in Eigenregie ein Kompetenzzentrum bauen können.

«Nur bei Realisierung aus einer Hand umsetzbar»

Nun liegen die Ausführungen des Gemeinderats zu den Motionen vor. Für beide beantragt er dem Einwohnerrat, diese nicht zu überweisen. Die jeweils fünf Seiten lange Begründung ist in vielen Passagen identisch verfasst, da das Thema Überschneidungen bietet. Wann sie im Einwohnerrat behandelt werden, ist noch offen.

Bezüglich der ersten Motion verfolge der Gemeinderat zwar die gleiche Absicht, die Vergabe an einen Investor, doch eine Überweisung würde den Handlungsspielraum des Gemeinderates unnötig einschränken, meint dieser.

Das Jacob-Isler-Areal grenzt an die Bünz (hinten) und besitzt einen rechtsgültigen Gestaltungsplan. Marc Ribolla

Der Gemeinderat legt dar, dass der rechtsgültige Gestaltungsplan einige Auflagen setze, «welche nur bei einer koordinierten Planung und Realisierung der Überbauung aus einer Hand umsetzbar sind». Dazu gehört zum Beispiel bei der Baueingabe ein Konzept Ökologie, das der Gemeinderat durch ein Gutachten beurteilen lassen muss. «Auch das kann nicht partiell für einzelne Baufelder, sondern muss über das ganze Areal erfolgen», hält er fest.

Der Gemeinderat hat bei einer spezialisierten Immobilienfirma vier verschiedene Szenarien mit unterschiedlichem Anteil an Wohn- und Gewerbefläche errechnen lassen. Dabei hat sich gezeigt, dass sich mit grossem Unterschied mit einem Wohnanteil von 83% und einem Gewerbeanteil von 17% der höchste Projektwert für den Baurechtsnehmer und damit Landwert für den Baurechtsgeber ergibt.

Wohler Firmen sollen als Auflage miteinbezogen werden

Im Vergleich zwischen einer Vergabe des Jacob-Isler-Areals im Baurecht als Ganzes oder in Teilparzellen gibt es nach Ansicht des Gemeinderats nur Nachteile bei einer Parzellierung. Er spricht dabei von einer steigenden Komplexität bei der Planung, Realisierung und im Betrieb, was mögliche Baurechtsnehmer abschrecken könnte.

Bezüglich des Vergabeverfahrens ist nun im Rahmen der Ausführungen zu den Motionen auch öffentlich geworden, wie der Gemeinde dieses plant. Er hat Ende Mai 2022 entschieden, dass das Jacob-Isler-Areal an einen Baurechtsnehmer aufgrund des «Basler Baurechtsmodells» abgegeben werden soll. Und zwar mit einer Laufzeit von 100 Jahren. Beim «Basler Modell» sind der Baurechtsgeber und der Baurechtsnehmer als gleichberechtigte Partner positioniert und partizipieren an der Rendite und am Risiko.

Gleichwohl denkt der Gemeinderat auch an die Bedürfnisse der fünf Wohler Firmen, um die sich die zweite Motion dreht. Denn er betont: «Dem Baurechtsnehmer soll auferlegt werden, die ‹Gruppe der Wohler Planer und Ingenieure› für die künftige Nutzung der vorgesehenen Gewerbeflächen zu wettbewerbsfähigen Konditionen einzubeziehen.»

Gemäss dem Gemeinderat wurden die fünf Firmen gebeten, bis Ende September 2022 ihre konkreten Raum- und Flächenanforderungen mitzuteilen, um diese in den Ausschreibungsunterlagen zu berücksichtigen. Bis dato sei aber noch keine Rückmeldung an die Gemeinde erfolgt.