Wohlen Führung spricht auch in Zukunft Berndeutsch: Neue Leiterin des Bifang wird Andrea Beetschen Schaad Im Mai 2024 geht Marcel Lanz, Geschäftsleiter des Wohler Alters- und Pflegeheims Bifang, in Pension. Als Nachfolgerin tritt die 48-jährige Andrea Beetschen Schaad in seine Fussstapfen.

«Sie sind die wichtigste Person heute. Wir sind zu 100 Prozent überzeugt, dass wir eine kompetente Fachfrau bekommen. Sie dürfen sich auf den Bifang freuen», sagte Marianne Piffaretti, Präsidentin des Trägervereins des Wohler Alters- und Pflegeheims. Im kleinen Kreis ihrer Vorstandskolleginnen und -kollegen richtete sie die Begrüssungsworte speziell an Andrea Beetschen Schaad.

Die 48-Jährige übernimmt ab 1. Mai 2024 die Position der Geschäftsleiterin des Bifangs. Beetschen Schaad löst auf jenen Zeitpunkt Marcel Lanz ab, der dann in Pension gehen wird und die Institution seit Frühling 2016 geleitet hat. Unter anderem auch durch die Zeit der Coronapandemie.

Marcel Lanz (Bifang-Geschäftsleiter, wird im Mai 2024 pensioniert), Andrea Beetschen Schaad (seine Nachfolgerin) und Marianne Piffaretti (Präsidentin Vorstand Bifang) freuen sich. Bild: Marc Ribolla

Zuletzt war sie Leiterin des Alterszentrums Brühlgut

Anwesend bei der kleinen Vorstellungsrunde waren auch die Bereichsleitenden des Altersheims. «Es ist auch für mich eine Premiere, dass ich sie heute sehe», freute sich Beetschen Schaad in bestem Berndeutsch, dem gleichen Dialekt wie Vorgänger Lanz. Sie gab sogleich auch einen Hinweis auf ihre Herkunft.

Aufgewachsen ist die zukünftige Bifang-Leiterin im Berner Seeland in der Region Biel. Seit rund 15 Jahren ist sie aber im Aargau in Umiken wohnhaft. Beetschen Schaad ist Betriebsökonomin mit Hauptrichtung Facility Management und zeit ihres Berufslebens im Gesundheitswesen tätig. Sie war unter anderem neun Jahre Leiterin der Hotellerie des Spitals Bülach und zuletzt Leiterin des Alterszentrum Brühlgut in Winterthur.

Ein Teil des Vorstands des Alters- und Pflegeheim Bifang mit der zukünftigen Geschäftsleiterin: Andrea Duschén, Hans Hertig, Urs Meier, Andrea Beetschen Schaad, Marianne Piffaretti, René Koch und Maria Oberholzer (von links). Bild: Marc Ribolla

Beetschen Schaad setzte sich im Rekrutierungsprozess, der die Firma Xeloba durchführte, gegen rund 60 Bewerbende durch und überzeugte den Bifang-Vorstand. Doch warum bewarb sie sich auf die Bifang-Stelle? «Hier ist ein Haus, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Es herrscht eine grosse Konstanz und das Haus hat gesunde Finanzen. Ich hab den Eindruck, dass es zu mir passt», sagte Beetschen Schaad.

«Mit euch gemeinsam bauen wir das Haus weiter»

In ihrem Führungsstil legt die zukünftige Bifang-Geschäftsleiterin Wert darauf, dass die Mitarbeitenden für die Bewohnenden da sein sollen. «Ich bin sehr kommunikativ, ich führe gerne miteinander und gemeinsam mit euch bauen wir das Haus weiter», sagte Beetschen Schaad vor allem zu den Bereichsleitenden.

Zufrieden mit seiner Nachfolgerin ist auch Marcel Lanz, der selbst ein Teil des Wahlgremiums war. «Ich probierte im Auswahlprozess vor allem auch die Wünsche und Erwartungen des Kaders reinzubringen», erklärte Lanz. In einer kurzen Übergangsphase wird er im Mai 2024 Beetschen Schaad noch in der Einführung als Bifang-Leiterin zur Seite stehen.