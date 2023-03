Wohlen Freude bei der HPS: In nur vier Monaten wurde aus einem Lagerraum ein topmodernes Kindergarten-Zimmer Ein dringend benötigtes zusätzliches Kindergarten-Klassenzimmer an der Wohler Heilpädagogischen Schule (HPS) Junkholz ist fertiggestellt. Bis letzten November war dies noch ein Lagerraum.

Das neue HPS-Klassenzimmer noch ohne Möblierung, aber mit integrierter Küchenzeile und einem behindertengerechten WC. Bild: zvg

An der Heilpädagogischen Schule Junkholz in Wohlen können sich die Kinder seit kurzem über ein topmodernes Zimmer freuen. Denn das ersehnte und auch benötigte zusätzliche Klassenzimmer ist fertig umgebaut, wie die Gemeindekanzlei mitteilt. «Um dem akuten Platzmangel an der HPS Wohlen entgegenzuwirken, wurde ein Lagerraum der Schule zu einem funktionalen, modernen Klassenzimmer umgebaut», heisst es.

In jenem Lagerraum waren zuvor die schuleigenen Velos oder Spielgeräte untergebracht. Sie haben in einem neuen Velohäuschen auf dem Pausenplatz eine neue Unterkunft gefunden. Begonnen hatte der Umbau letzten November, abgeschlossen wurde er nach nur knapp vier Monaten Anfang Februar.

«Dabei wurde der Lagerraum neu isoliert, an die bestehenden Gewerke der Schule angeschlossen und den Bedürfnissen eines HPS-Klassenzimmers angepasst», so die Gemeinde. Finanziert wurde das Projekt übrigens durch den Kanton. (rib)

So sah der Lagerraum kurz vor dem Umbaustart im letzten Herbst aus. Bild: zvg