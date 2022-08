Jubiläum Fachsimpeln, staunen und austauschen: Warum Ford-Fans seit zehn Jahren nach Wohlen pilgern Die Wohler Ford-Garage E. Geissmann AG organisiert seit 2012 jährlich ein Treffen für Ford-Fans. Zum 10-Jahr-Jubiläum erzählt Organisator Marc Egolf, was den Reiz der Veranstaltung für die rund 200 Ausstellenden ausmacht.

Marc Egolf von der Ford-Garage E. Geissmann in Wohlen ist einer der Organisatoren von «Ford trifft sich». Marc Ribolla

Am nächsten Samstagabend heisst es für viele Mitarbeitenden der Wohler Garage E. Geissmann AG an der Bullenbergkreuzung, sich hinters Lenkrad zu setzen. Nicht privat, sondern in geschäftlicher Mission. «Wir fahren alle unsere Dutzenden von Ausstellungsfahrzeugen hinüber auf den Parkplatz des Aldis. Damit wir Platz schaffen können für die Ford-Modelle der Besuchenden am Sonntag», erklärt Marc Egolf, Technischer Betriebsleiter und Spezialist Performance & Tuning, bei der Garage Geissmann.

Denn an jenem Tag, dem 14. August, werden wieder rund 200 bis 300 Autos der Marke Ford und ihre Besitzenden in Wohlen erwartet. Egolf ist Teil eines vierköpfigen OKs mit Sandra Geissmann, Markus Strebel und Olaf Gedig, das seit 2012 die Veranstaltung «Ford trifft sich» auf die Beine stellt. Die zehnte Auflage steht dieses Jahr unter dem Motto «Feel free».

Beliebte Klassiker wie der Ford Focus RS oder der Ford Mustang

Entstanden sei die Idee einer solchen Veranstaltung vor zehn Jahren, weil ein regelmässiges, jährliches Treffen von Ford-Begeisterten in der Schweiz damals nicht mehr existierte. Früher habe es beispielsweise eines in der Region Hoch-Ybrig gegeben, blickt Egolf zurück.

Aus der ganzen Schweiz zeigen Ford-Fans ihre Lieblinge in Wohlen. zvg

«‹Ford trifft sich› ist vor allem für Leute, die Interesse haben, ihr Auto zu zeigen und sich mit anderen darüber auszutauschen. Es gibt durchaus viele Menschen, für die ein Auto nicht nur da ist, um von A nach B zu gelangen», sagt Egolf. Einige würden sich fürs optische Tuning interessieren, andere eher fürs Fahren im Off-Road-Bereich oder auf Rennstrecken oder für Oldtimer.

Besonders beliebte Modelle beim Wohler Ford-Treffen waren in den vergangenen Jahren zum Beispiel der Ford Focus RS oder ein legendärer Klassiker wie der Ford Mustang. Die Teilnahme beim Event der Garage Geissmann ist für alle kostenlos.

Ab 10 Uhr darf man mit seinem Fahrzeug vorfahren und erhält dann einen Standplatz zugewiesen. Egolf sagt: «Einzige Bedingung ist, dass es ein Ford sein muss.» Die Fordbegeisterten nehmen teilweise lange Anfahrtswege in Kauf. Sie stammen aus fast allen Gegenden der Schweiz und teilweise dem Ausland.

Keine Prämierung der Fahrzeuge mehr

Auf eine Prämierung der Fahrzeuge in verschiedenen Kategorien setzt das OK nach guten Erfahrungen im letzten Jahr nicht mehr. «2021 verzichteten wir erstmals darauf. So lässt sich das Konkurrenzdenken unter den Ausstellenden vermeiden. Denn jeder oder jede findet doch sein ‹Schätzchen› am schönsten», erklärt Egolf dazu.

Aus der ganzen Schweiz zeigen Ford-Fans ihre Lieblinge in Wohlen. zvg

Nebst den vielen bunten Ford-Modellen gibt es für die Besuchenden der Veranstaltung, die von 10 Uhr bis 16 Uhr dauert, auch verschiedene Attraktionen zu sehen und zu erleben. Erwähnt seien hier ein Fahrsimulator, der sehr authentisch das Fahrgefühl vermittelt, inklusive Fahrtwind. Kulinarisch kann man sich an einem Essensstand eindecken, einem Glacestand und an einer fahrenden Bar, die aus einem Ford Ranger Wolftrak besteht. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band 2Mendown.