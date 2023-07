Wohlen Folge der Pandemie: Einer der grössten Schweizer Versicherer verkleinert sich im Dorf – zumindest räumlich Homeoffice liegt im Trend, auch nach Corona. Das spüren vor allem die grossen Arbeitgeber im Land. In Wohlen wechselt deshalb jetzt die Hauptagentur der Helvetia Versicherung gar ihren Standort.

Die Helvetia-Versicherung zieht aus dem Gebäude der UBS-Filiale in Wohlen aus. Bild: Pascal Bruhin

Ob dereinst die drei grossen roten Buchstaben vom Gebäude an der Zentralstrasse 55 in Wohlen von der Fassade verschwinden, das weiss vermutlich am heutigen Tag noch nicht einmal UBS-CEO Sergio Ermotti. Mit der Übernahme der Credit Suisse wird eine der beiden Filialen obsolet. Die UBS könnte ins weitaus schmuckere CS-Gebäude auf der anderen Strassenseite ziehen.

Was aber sicher ist: Ein anderer Schriftzug wird bald nicht mehr am Gebäude prangen. Die Helvetia Versicherung, die derzeit Räumlichkeiten im Obergeschoss an der Zentralstrasse 55a besetzt, wird umziehen. Grund dafür ist die Pandemie respektive deren Nachwirkungen.

Homeoffice verringert Bedarf an Büroräumlichkeiten

Eine davon ist nämlich, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach dem Lockdown das Arbeiten von zu Hause aus zu schätzen gelernt haben. So auch die Helvetia-Mitarbeitenden. «Die Möglichkeit, flexibel ausserhalb des Büros zu arbeiten, zum Beispiel im Homeoffice, ist sehr beliebt und wird rege genutzt», schreibt Jonas Grossniklaus, Leiter Corporate Communications des Versicherers, auf Anfrage.

Entsprechend reduziere sich die Anwesenheit der derzeit acht Mitarbeitenden im Büro. «Das hat uns erlaubt, ein Desk-Sharing-Modell einzuführen», führt Grossniklaus weiter aus. Dadurch verringere sich die benötigte Bürofläche und am Standort Wohlen erfolge deshalb nun ein Umzug in kleinere Räumlichkeiten.

Gefunden wurden diese an der Zentralstrasse 13. Die Helvetia wird per Anfang Oktober im Manor-Gebäude zu finden sein. In «frisch ausgebauten, modernen Räumlichkeiten» werde der Versicherer seine Kundinnen und Kunden ab dann am neuen Standort empfangen. Bis auf die neue Adresse gebe es aber ansonsten grundsätzlich keine Änderungen, wie Grossniklaus betont. Auch die Anzahl Mitarbeitenden bleibe unverändert, Entlassungen seien keine vorgesehen.