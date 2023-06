Wohlen Fehlende Schindeln, undichte Stellen und feuchtes Gebälk: Dach des Sternensaals braucht dringend eine Sanierung Die Wohler Ortsbürger sollen 170’000 Franken für die Instandsetzung des Sternensaaldachs sprechen. Darüber wird an der Ortsbürgergmeind am nächsten Samstag, 17. Juni, befunden.

Für 170’000 Franken soll das Dach des Sternensaals geflickt werden. Bild: Marc Ribolla

Der Wohler Sternensaal hat in seiner langen Geschichte schon viel erlebt. Einst wurde er 1868 als erster Tanzsaal der Gemeinde gebaut und seit bald 40 Jahren ist er die Heimat des Vereins «Kultur im Sternensaal». Die Location bietet als weit über das Freiamt hinaus bekanntes Kleintheater vielen Kulturschaffenden eine Möglichkeit der Darstellung.

Doch mittlerweile ist das Gebäude in die Jahre gekommen und braucht eine Auffrischung. Eigentümerin ist die Wohler Ortsbürgergemeinde. Sie wird an ihrer nächsten Versammlung am 17. Juni über einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 170’000 Franken entscheiden. Verwendet werden soll die Summe für die Instandsetzung des Steildachs.

Denn Ende 2021 wurden bei Reinigungsarbeiten feuchte Stellen im Dachgebälk entdeckt. Daraufhin hat die Gemeinde zusammen mit Fachleuten den Zustand des Sternensaaldachs genauer untersucht und Sanierungsmassnahmen geprüft, erklärt der Gemeinderat in der Broschüre zur Gmeind.

Die Tragsicherheit ist zurzeit noch gewährleistet

Dass etwas unternommen werden muss, lässt sich für Aussenstehende leicht erkennen. «Undichte Stellen in der Ziegeleindeckung sind gut sichtbar. An zahllosen Orten fehlen die Schindeln und die Ziegellattung ist an vielen Stellen morsch», heisst es zudem in den Ausführungen der Broschüre. Aufgrund von Feuchteinwirkungen würden sich deutliche Verfärbungen zeigen.

Der Sternensaal ist seit bald 40 Jahren Heimat des Vereins «Kultur im Sternensaal». Bild: Marc Ribolla

Alles in allem könne davon ausgegangen werden, dass die Tragsicherheit des Daches zurzeit noch gewährleistet sei. «Die grossen Verformungen der Decke zeigen aber auch, dass die Gesamtkonstruktion nicht dazu bemessen ist, zusätzliche Nutzlasten im Dachgeschoss aufzunehmen», führt der Gemeinderat weiter aus. Um weitere Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern, sei die Sanierung der Dachkonstruktion und der Bedachung dringend nötig.

Für den Gemeinderat steht auch fest, dass eine reine Notreparatur nicht zweckmässig ist. Weil die Tragfähigkeit des ganzen Daches unzureichend ist und auch fortlaufend abnimmt. Speziell im Winter besteht bei grossen Schneemengen ein erhöhtes Risiko. «Mit einer Notreparatur könnte die Lebensdauer um maximal zwei Jahre verlängert werden. Danach würde die Gesamtsanierung des Dachtragwerkes und der Bedachung ohnehin anstehen», schreibt der Gemeinderat.

Sternensaal wird in heutiger Form bestehen bleiben

Die Massnahmen beschränken sich in dieser Phase auf das Dach des Gebäudes. Denn für eine Gesamtsanierung der Liegenschaft existieren aktuell noch keine Absichten. Die Reparatur des Daches betrachtet der Gemeinderat deshalb als Vorinvestition zu einer späteren Gesamtsanierung.

Es dürfte auch klar sein, dass der Sternensaal in seiner jetzigen Form bestehen bleibt. Er steht zwar selbst nicht unter Schutz, befindet sich aber im Umfeld von kantonal oder lokal geschützten Gebäuden wie dem «Sternen». Ausserdem liegt er in der Zone «Steingasse», in der in der Bau- und Nutzungsordnung spezielle Vorschriften gelten.

Das Dach ist teilweise verformt und die Bedeckung ungenügend. Bild: Marc Ribolla

Im vorgesehenen Kredit von 170’000 Franken ist nebst der Dachsanierung auch der Einbau eines Unterdachs unter die Ziegeleindeckung geplant. Kein Thema ist der Bau einer Photovoltaikanlage. Der Betrieb einer solchen wäre gemäss den Ausführungen nicht wirtschaftlich, weil das Dach ungünstig ausgerichtet ist und zudem von Bäumen beschattet wird.

Falls die Wohler Ortsbürgerinnen und Ortsbürger dem Kredit zustimmen, soll die Instandsetzung im Laufe des zweiten Halbjahrs 2023 in Angriff genommen werden.