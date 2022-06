Einwohnerrat Harry Lütolf (Die Mitte) verlangte Anfang des Jahres mittels einer Motion, dass der Gemeinderat das Vergütungsreglement für politisch gewählte Personen anpasst. Er beantragte, dass der jährliche Globalbetrag für die Gemeinderatsentschädigung von 40'000 Franken neu auf 60'000 Franken erhöht wird. Er begründete dies damit, dass an der Einwohnerratssitzung vom Dezember 2021 ein diesbezüglicher Bericht und Antrag vom Einwohnerrat abgelehnt wurde. Lütolf ist der Meinung, dass diese Ablehnung nicht sachgerecht ist. Ausserdem müsse das Reglement angepasst werden, in dem nach wie vor von der Schulpflege die Rede ist, die abgeschafft wurde. Der Gemeinderat verzichtet nun aber darauf, einen konkreten Antrag auf Überweisung oder Nichtüberweisung dieser Motion an der nächsten Einwohnerratssitzung Ende Juni zu stellen. «Die vom Einwohnerrat im Zusammenhang mit der Anpassung des Vergütungsreglements bereits ergangenen Entscheide werden in achtungsvoller Anerkennung der demokratischen Hergänge vom Gemeinderat respektiert und nicht in Wiedererwägung gezogen», hält er zusammenfassend fest. (az)