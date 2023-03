Wohlen Fast 640 Personen wollen den Abriss der historischen Steingasse-Häuser verhindern – Komitee reicht Unterschriften ein Nach nur vier Wochen Sammeln kann das Wohler Initiativkomitee «Rettet die Häuser Steingasse 25/27» der Gemeinde das Begehren übergeben. Es fordert, dass die über 200-jährigen Gebäude im Besitz der IBW nicht abgerissen werden.

Ein Teil des Initiativkomitees übergibt die Unterschriften an die Gemeinde Wohlen: Marianne Keusch, Eva Keller Steimen, Dieter Kuhn, Claudia Hauri, Harry Lütolf, Ruedi Donat, Marco Häni (Leiter Einwohnerkontrolle), Stefanie Dietrich, Manfred Breitschmid und Sonja Isler-Rüttimann (von links). Bild: Marc Ribolla

Zwei grosse, gefüllte Couverts hält Ruedi Donat in seinen Händen. Er steht vor dem Wohler Gemeindehaus mit einem Lächeln im Gesicht. Der Kopf des Initiativkomitees «Rettet die Häuser Steingasse 25/27!» kann mit gutem Gewissen erklären: «Freude herrscht! Wir haben 638 Unterschriften sammeln können.»

Zusammen mit einem weiteren Teil der total 16 Komitee-Mitglieder überreicht Donat die Couverts dem Leiter Einwohnerdienste der Gemeinde, Marco Häni. Das Begehren gegen den seit Monaten heiss diskutierten geplanten Abriss der über 200-jährigen Liegenschaften an der Steingasse kam locker zustande. Zwischen dem Start der Sammelaktion am 9. Februar vergingen bis zur Übergabe genau vier Wochen. Zeit hätte das Komitee bis Februar 2024 gehabt.

Nötig waren 5% der Wohler Stimmberechtigten, was 420 Unterschriften bedeutet. «Unser Ziel am Anfang waren 500 Unterschriften. Es war in der Tat aber ein leichtes Unterfangen, die Stimmen zusammenzubekommen. Ich persönlich traf nur eine Person, die nicht unterschreiben wollte», sagt Donat. Viele hätten erklärt, dass es eine wichtige Sache sei, die Steingasse so zu erhalten, wie sie sich heute noch präsentiert.

Primär ein Auftrag an den Gemeinderat

Die Initiative verlangt vom Wohler Gemeinderat, als Vertreter der Einwohnergemeinde, bei der IBW einzufordern, die beiden erwähnten Häuser nicht abzureissen. Die IBW ist bekanntlich zu 100% im Besitz der Einwohnergemeinde. Sie plant dort unter anderem temporäre Parkplätze. «Unsere Initiative ist primär ein Auftrag an den Gemeinderat, da wir der IBW direkt keine Vorschriften machen können», sagt Donat

Diese Häuser an der Steingasse 25/27 sollen abgerissen werden – wenn es nach der Besitzerin IBW geht. Bild: Mathias Förster (10. 1. 2023)

Die beiden Häuser und die angrenzende Scheune, die dem Vorhaben zum Opfer fallen würden, sind über 220 Jahre alt. Sie sind zwei der letzten noch vorhandenen Gebäude aus der Zeit Wohlens als vorindustrielles Bauerndorf. Das sogenannte Chrumbholzers Haus ist allerdings seit einigen Jahren unbewohnt und in einem baufälligen Zustand.

Gegen das damals aufliegende Baugesuch der IBW für den Abriss der Häuser sind Ende letzten Jahres Einsprachen eingegangen, deren Verfahren noch hängig sind. Nebst Anwohnern hat auch der Aargauer Heimatschutz eine Beschwerde eingereicht, wie das «Regionaljournal» von SRF diese Woche berichtete.

«Trauen der IBW zu, dass sie etwas Gutes machen kann»

Das Initiativkomitee ist zuversichtlich, dass der Abriss der historischen Steingasse-Liegenschaften, die notabene im ältesten Teil des Dorfes liegen, verhindert werden kann. Ruedi Donat spricht bei der Unterschriftenübergabe der Besitzerin ins Gewissen: «Wir trauen der IBW zu, dass sie aus den Häusern etwas Gutes machen kann.»

Er erinnert dabei an andere geschichtsträchtige Wohler Gebäude, die der IBW gehören – und die diese in den letzten Jahren restauriert und erhalten hat. Dazu zählen nicht unweit der Steingasse das «Rote Haus» an der Bremgarterstrasse, das den IBW-Shop beherbergt, oder die IBW-Werkgebäude am Hofmattenweg.