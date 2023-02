Wohlen Fast 20 Jahre nach dem ersten gescheiterten Anlauf: Jetzt soll Tempo 30 auch im Gebiet Farn und Boll kommen Die Gemeinde Wohlen plant in zwei weiteren, grösseren Quartieren flächendeckend Tempo 30 einzuführen – vor allem im Gebiet Farn gab dies Mitte der 2000er-Jahre schon zu diskutieren und führte damals zu einer Urnenabstimmung.

Auch die Untere Farnbühlstrasse entlang der SBB-Bahnlinie soll Tempo 30 bekommen. Bild: Marc Ribolla

Im Juni 2005 stimmte das Schweizer Volk an der Urne über den Beitritt zum Schengen-/Dublin-Abkommen ab, am gleichen Tag hatte die Wohler Bevölkerung auch in einer lokalen Abstimmung zu befinden. Mit einem klaren Nein-Anteil von knapp 61% oder 2456 Stimmen verwarf sie damals den Kreditantrag des Gemeinderates über 82’000 Franken für die Einführung einer Tempo-30-Zone im Gebiet Farnbühl. Die Abstimmung hatte zuvor ein Referendumskomitee erreicht.

Es wäre damals die erste Tempo-30-Zone in Wohlen gewesen. Seither hat sich einiges getan. Der seit 2012 gültige Kommunale Gesamtplan Verkehr sieht vor, dass etappiert in einem Grossteil der Wohler Quartierstrassen Tempo 30 umgesetzt wird. In vielen Bereichen wie Aesch, Bünzmatt oder Oberdorf gilt die reduzierte Geschwindigkeit nun schon einige Jahre, in anderen Quartieren ist sie jüngst ebenfalls eingeführt worden.

Nun folgt, nach knapp 20 Jahren, erneut das Gebiet Farnbühl und auch das Gebiet Boll. Seit dieser Woche und noch bis 27. Februar liegen die beiden Projekte für die Massnahmen zur Verkehrsberuhigung öffentlich auf. Dazu gehören auch zwei Gutachten, die von der Aarauer Firma Ballmer + Partner AG erstellt worden sind.

3600 Fahrzeuge täglich auf der Unteren Farnbühlstrasse

Beim Gebiet Farn geht es um das Areal zwischen der SBB-Bahnline und den drei Kantonsstrassen Bünztal-, Villmerger- und Freiämterstrasse. Innerhalb dieser Fläche liegen unter anderem auch das Wohn- und Pflegeheim Tertianium, eine Kita und Kindergärten. Ebenso miteinbezogen ist die Untere Farnbühlstrasse, die täglich von rund 3600 Fahrzeugen befahren wird, und die schon 2005 im Zentrum der damaligen Tempo-30-Diskussionen stand.

Die Lindenbergstrasse im westlichen Teil des Gebiets Farn. Bild: Marc Ribolla

Im erwähnten Perimeter geschahen in den vergangenen fünf Jahren zwei polizeilich registrierte Unfälle, darunter ein Unfall mit einem Velo und eine Kollision zweier Autos. Als Sicherheitsdefizit führt das Gutachten unter anderem an: «Die Strassen sind teilweise eng und unübersichtlich. Bei diversen privaten Hausausfahrten werden die notwendigen Sichtweiten für Tempo 50 nicht eingehalten. Damit entstehen Gefahrensituationen für alle Verkehrsteilnehmenden.»

Temponiveau ist schon heute bei rund 40 km/h

Die Umsetzung von Tempo 30 im Gebiet Farn soll beispielsweise mit Signaltafeln und teilweise Einengungen der Fahrbahn bei den Zoneneingängen realisiert werden oder mit Bodenmarkierungen. Die Kosten werden auf rund 24'600 Franken geschätzt.

Im Expertengutachten ist die Rede von einem maximalen Fahrzeitverlust von 29 Sekunden pro Fahrt im entsprechenden Perimeter Farn. Das Geschwindigkeitsniveau sei schon heute im Bereich von 40 km/h. «Mit der Einführung einer Tempo-30-Zone kann mit vergleichsweise kleinem Aufwand eine Verbesserung der Verkehrssicherheit erzielt werden», fasst das Gutachten zusammen.

Zum gleichen Schluss kommen die Experten auch beim Gebiet Boll. Der dortige Perimeter umfasst das Areal zwischen der SBB-Bahnlinie und der Farn- und der Freiämterstrasse. Dort befinden sich vorwiegend Wohngebäude und einige Gewerbebetriebe. Auch hier sind Massnahmen wie Eingangstore und Bodenmarkierungen vorgesehen. Die Kosten im Gebiet Boll sind mit rund 14'400 Franken allerdings leicht niedriger als im Gebiet Farn.

«Mit dem Einführen einer Tempo-30-Zone ist nachweislich eine Lärmreduktion verbunden», heisst es im Gutachten zudem. Und: «Die gesetzten Ziele, insbesondere die Verbesserung der Sicherheit des Fuss- und Radverkehr und die Erhöhung der Wohnlichkeit können erreicht werden.»