Wohlen Farbig, mit Bildern und mit QR-Codes: So modern kommen der neue Flyer und die neuen Kurse der Volkshochschule daher Die Regionale Volkshochschule Wohlen wird heuer 60 Jahre alt. Zum Auftakt in die Veranstaltungsreihe 2023/24 wurde der Programmflyer von Grund auf neu gestaltet. Ab nächster Woche wird er in rund 10'000 Haushalte der Region verteilt.

«Der ganze Verein lebt nur, wenn die Leute auch teilnehmen», sagt Daniel Kurz, Vorstandsmitglied der Volkshochschule Region Wohlen (VHS). Und damit die Menschen in der Region auch über das vielseitige Angebot informiert sind, braucht es nebst Website, E-Mail- und Newsletter-Versand auch handfeste Informationen. Zum Beispiel in Form eines Flyers.

Seit vielen Jahren kam dieser im gleichen Erscheinungsbild daher. Ein gelbes Faltblatt mit schwarzer Schrift und den aufgeführten Veranstaltungen der Volkshochschule. Optisch langweilig und in die Jahre gekommen. Damit ist nun Schluss. Zum 60-Jahr-Jubiläum der VHS gibt es einen neuen, topmodernen Flyer. «Gestaltet hat ihn unentgeltlich die Wohlerin Sandra Lück von der Werbeagentur BinkertLück», freut sich Edith Weber, VHS-Vorstandsmitglied.

Flyer wird neu in 10'000 Haushalte in 15 Gemeinden verteilt

Der Flyer ist zwar nach wie vor im gewohnten länglichen Faltblattformat. Visuell glänzt er aber neu vielfarbig auf weissem Papier, mit kleinen illustrierenden Bildern zu jeder Veranstaltung, gut lesbaren Schriften und QR-Codes, die direkt zur Website führen.

Die Vorstandsmitglieder Daniel Kurz, Edith Weber und Bruno Breitschmid (von links) präsentieren den neuen VHS-Flyer. Bild: Marc Ribolla

Mit dem neuen Flyer will die Volkshochschule auch mehr Menschen direkt ansprechen. Bisher betrug deren Auflage rund 1500 Exemplare, die per adressierter Post nur an Leute verschickt wurden, die schon mal ein Angebot der VHS genutzt hatten. «Neu sind es rund 10'000 Exemplare, die wir in die Haushalte von 15 umliegenden Gemeinden verteilen lassen», erklärt Daniel Kurz. Dies geschieht am 2. und 3. August.

Ohne Sponsoren wäre das Programm nicht möglich

Geplant sind heuer von Ende August bis Ende Mai nächsten Jahres 45 unterschiedliche Veranstaltungen. «Das ist nochmals deutlich mehr als im Vorjahr, wo es rund 30 Anlässe waren, was fast Rekord bedeutete», erklärt VHS-Wohlen-Präsident Bruno Breitschmid.

Der neue Flyer ist moderner und ansprechender. Bild: Marc Ribolla

Das umfassende Programm deckt viele Interessen von Gesundheit über Exkursionen, Genuss, Literatur bis hin zu längeren Reisen ab. Highlights sind gewiss Events wie die gemeinsame Wander-Veranstaltung mit der VHS Bremgarten am 23. September zur «Drissgerstroos», der unvollendeten Wohler Nordumfahrung im 19. Jahrhundert. Alle Infos und Daten der Veranstaltungen gibt es auf der Website www.vhsag.ch/wohlen.

«Ohne unsere grosszügigen Sponsoren wie die Gemeinde Wohlen, die Ortsbürger, der Schlössli-Verein, die Schüwo oder Kasimir Meyer wäre ein solches Programm nicht möglich», meint Bruno Breitschmid. Schon bald beginnt die Planung des VHS-Angebots für 2024/25. «Zusätzliche Leute mit Ideen für Anlässe sind immer gesucht, genauso wie auch günstige Veranstaltungsräume immer ein Thema für uns sind», sagt Kurz.