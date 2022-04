Wohlen Facelifting für die Kanti: Sie zeigt sich jetzt zeitgemäss, übersichtlich und erfrischend frech Natürlich hat die Kantonsschule Wohlen ihre Schülerinnen und Schüler bei der Gestaltung der neuen Website einbezogen. 80 junge Fotografinnen und Fotografen haben die neuen Fotos geschossen. Zudem wurde das Logo aktualisiert. Wer hier etwas finden will, findet es auch – das war aber nur eines der Ziele der Kanti.

Die neue Website soll übersichtlich und gerne auch frech daherkommen. Oben links sieht man zudem das überarbeitete Logo der Kanti Wohlen. Bild: Screenshot/www.kanti-wohlen.ch

«Grosses Bild, knackige Headline, wenig Text: Ganz schön frech präsentiert sich die neue Website der Kanti Wohlen.» Mit diesen Worten beginnt die Medienmitteilung zur neuen Website. Sie sagen eigentlich schon alles. Die Kanti Wohlen wurde schon oft als Provinzschule abgestempelt, und doch brachte sie immer wieder neue Impulse in die Schullandschaft des Kantons. Jetzt will sie sich noch jugendnaher präsentieren.

Und viel übersichtlicher. «Wer sucht, der findet. Und zwar schnell. Mit einigen cleveren technischen Features wird die grosse Fülle an Informationen überall geschickt kaschiert und erschlägt die User nicht», heisst es weiter. «Im Gegenteil: Aufgrund ihrer übersichtlichen Struktur navigiert man locker durch die digitale Kanti-Welt, die sich ganz schön bunt präsentiert.»

Die neue Website soll nicht nur informativ sein, sondern auch ein jüngeres Zielpublikum ansprechen. Bild: Screenshot/www.kanti-wohlen.ch

Werbeagentur schlug vor, keinen Fotografen zu engagieren

Hinter den Bildern dazu steckt eine besondere Geschichte. Als die Schulleitung der Kanti Wohlen vor gut einem Jahr beschloss, ihre in die Jahre gekommene Website zu überarbeiten, zog sie dafür die Wohler Kreativen der Küttel Laubacher Werbeagentur hinzu. Diese schlugen unter anderem vor, keinen Fotografen zu engagieren, sondern die Jugendlichen selbst fotografieren zu lassen. In der Medienmitteilung heisst es: «Wie hervorragend sie das könnten, würden sie ja täglich auf Instagram und Tiktok zeigen, argumentierte Agentur-Mitinhaber Daniel Küttel.»

Wer etwas sucht, der findet sich schnell zurecht. Bild: Screenshot/www.kanti-wohlen.ch

Aus der spontanen Idee wurde ein ausgewachsenes Projekt: Gaby Rey und Lukas Leuenberger machten das Fotografieren des Schulalltags zum Bestandteil des bildnerischen Gestaltens. Und so waren plötzlich gegen 80 Fotografinnen und Fotografen über ein ganzes Semester auf der Suche nach den überraschendsten, schönsten, attraktivsten Sujets.

Alle paar Jahre soll es neue Fotos geben

Die Qualität, so Daniel Küttel, sei so hoch gewesen, dass es am Ende schwierig gewesen sei, aus der Fülle an Aufnahmen, die 40, 50 besten auszusuchen. In Zukunft soll dieses Projekt etwa alle zwei Jahre durchgeführt werden. «Durch das regelmässige Austauschen der Bilder wird die Kanti-Website nicht bloss aktueller und attraktiver, die Schülerinnen und Schüler können sich auch besser damit identifizieren, da es ihre Aufnahmen sind, die das Gesicht der Schule prägen.»

Ob Gymnasium oder Fachmittelschule, die Infos sind leicht zu finden. Bild: Screenshot/www.kanti-wohlen.ch

Küttel ist auch verantwortlich für das neue Logo der Kantonsschule Wohlen, das sich eng an das alte anlehnt, aber moderner und leichter daherkommt: «Wir haben den typischen Calatrava-Bogen beibehalten», erklärt er.