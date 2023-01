Schulzentrum Halde Es wird gefeiert und gezügelt: Die oberste Decke im Wohler Primarschulhaus wird Ende Monat eingezogen Die Aufrichtefeier für den Neubau des Primarschulhauses im Schulzentrum Halde findet Mitte Februar statt. Die Arbeiten sind, trotz schwieriger Lage, im Terminplan. Nun stehen umfangreiche Zügelarbeiten ins Haus.

Mitte Februar findet die Aufrichtefeier für den Neubau des Primarschulhauses im Schulzentrum Halde statt. Nathalie Wolgensinger

Es ist ein 56-Millionen-Projekt, und damit das grösste Investitionsvorhaben der Gemeinde Wohlen, das derzeit umgesetzt wird. Das Schulzentrum Halde wird saniert, umgebaut und mit einem Neubau ergänzt. Im Juni 2021 wurde das Vorhaben von der Wohler Stimmbevölkerung gutgeheissen. Anfang April 2022 fand der Spatenstich statt.

Das Infrastrukturprojekt ist umfangreich, es sieht die Sanierung des Altbaus Primarschule, den Neubau der Primarschule, die Sanierung und Aufstockung des Altbaus Bezirksschule und den Anbau Bezirksschule sowie die Sanierung des Wietlisbach-Schulhauses vor. Damit löst man das Problem des dringend benötigten Schulraums auf den verschiedenen Stufen.

Die Aufrichtefeier findet Mitte Februar statt

Die Bauarbeiten verlaufen nach Plan, berichtet der Gemeinderat in seiner Mitteilung. Das sei keine Selbstverständlichkeit, sei die Lage auf dem Baumarkt doch angespannt. Und weiter schreibt er: «Dank des sorgfältig erarbeiteten Kostenvoranschlages und der Reserven konnte die Bauteuerung jedoch aufgefangen werden.»

Die Einwohnergemeinde ist sehr zufrieden mit dem Verlauf der Bauarbeiten. Ende Januar erfolgt nun das Betonieren der obersten Decke. Diesen Meilenstein feiert man gemeinsam mit den beteiligten Mitarbeitenden am 15. Februar mit einem Mittagessen in der Haldenturnhalle.

So soll das Bezirksschulhaus nach der Vollendung aussehen. Visualisierung/zvg

Für die Primar- und Bezirksschule bedeutet dieser Meilenstein, dass sie die Zügelkartons packen. Einige Klassen der Bezirksschule werden schon seit Jahren am Oberdorfweg in einer gemieteten Liegenschaft unterrichtet. Kurz vor den Sportferien werden nun die restlichen Klassen, die bisher im Haldenzentrum unterrichtet wurden, das Containerprovisorium beziehen. Dieses werden sie bis zur Fertigstellung der Bauarbeiten, im Sommer 2026, benutzen.

Die Primarschule zügelt ins benachbarte Bezirksschulhaus

Die Primarschule wiederum zieht vom alten Primarschulhaus in die Räumlichkeiten der alten Bezirksschule. Die Kinder werden dort unterrichtet, bis der Neubau der Primarschule und die Sanierung des alten Primarschulhauses fertiggestellt sind.

Das Bauprogramm sieht nun vor, dass die Arbeiten an der Gebäudehülle in Angriff genommen werden. Im Februar beginnen die Bauarbeiten am alten Primarschulhaus. Der nächste Meilenstein wird in der zweiten Hälfte 2024 erreicht. Dann soll der Neubau des Primarschulhauses, der sanierte Altbau und die Umgebungsarbeiten des gesamten westlichen Schulareals fertiggestellt und in Betrieb genommen werden.

Anschliessend verlagern sich die Bauarbeiten auf den östlichen Arealteil, wo die Sanierung, Aufstockung und Erweiterung des Bezirksschulhauses in Angriff genommen werden.