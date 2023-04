Wohlen «Es ist wichtig, dass auch Wohlen zur Stärkung der Demokratie beiträgt»: Jungpolitiker Zingg verlangt easyvote-Broschüren In vielen Gemeinden wird jeweils vor den Abstimmungen allen Personen zwischen 18 und 25 Jahren eine easyvote-Broschüre verteilt. Diese beinhaltet einfache Erklärungen der Abstimmungsvorlage. FDP-Einwohnerrat Lionel Zingg fordert den Gemeinderat Wohlen in einer Motion dazu auf, die Büchlein auch in seinem Dorf verteilen zu lassen.

FDP-Einwohnerrat Lionel Zingg liegt die politische Beteiligung der jungen Bevölkerung am Herzen. Bild: zvg

Das Couvert ist jeweils nur sehr dünn, der Inhalt aber für viele Empfängerinnen und Empfänger umso wertvoller. Die Rede ist von den blau-pinken Broschüren von easyvote. Die kleinen Büchlein im A5-Format werden vier Mal im Jahr vor den Abstimmungssonntagen verteilt. Auf zwei Seiten werden die aktuellen Vorlagen einfach und neutral erklärt.

Mit diesem Angebot – und den ergänzenden Erklärvideos auf Youtube – möchte der Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ) junge Menschen dazu motivieren, am politischen Geschehen in der Schweiz teilzunehmen und abzustimmen. Denn ein Hauptgrund dafür, dass sich viele Schweizerinnen und Schweizer zwischen 18 und 25 Jahren nicht an die Urne wagen, sind die teilweise eher komplizierten Ausführungen im Abstimmungsbüchlein der Bundeskanzlei.

Das sieht nicht nur der DSJ, sondern auch der Wohler FDP-Einwohnerrat Lionel Zingg so. Deshalb beauftragt der 23-Jährige in einer Motion nun den Gemeinderat, die Verteilung der easyvote-Broschüren in Wohlen einzuführen. Denn im Gegensatz zu anderen Freiämter Gemeinden wird das Büchlein hier nicht in die Haushalte versandt.

Junge Leute machen das System zukunftsfähig

«Damit die Stimmbeteiligung der jungen Erwachsenen erhöht werden kann, braucht es jugendgerechte Abstimmungsinformationen. Ist die Motivation, sich zu beteiligen, in diesen Jahren hoch, so bleibt sie das in der Regel auch», ist Zingg überzeugt.

Weiter verweist der junge Politiker auf eine Studie der Universität Bern aus dem Jahr 2018, die ergeben habe, dass die Informationen von easyvote von einer Mehrheit der Stimmbevölkerung besser verstanden werden als jene im roten Abstimmungsbüchlein.

«Die Zukunftsfähigkeit unseres politischen Systems misst sich in erster Linie am Interesse und der Beteiligung von jungen Erwachsenen und Jugendlichen», schreibt Zingg. Eine funktionierende Demokratie sei keinesfalls einfach gegeben. «Das zeigt uns die aktuelle weltpolitische Lage exemplarisch. Deshalb ist es wichtig, dass auch die Gemeinde Wohlen einen Teil zur Stärkung der direkten Demokratie beiträgt.»