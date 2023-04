Wohlen Ertragsüberschuss in der Gemeindekasse von fast 5 Millionen Franken: «Das Ergebnis ist mit Vorsicht zu geniessen» Die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Wohlen schliesst mit einem überaus positiven Resultat deutlich über dem Budget ab. Trotz des guten Ergebnisses warnt Gemeinderätin und Finanzvorsteherin Denise Strasser vor zu hohen Erwartungen.

Die Gemeinde Wohlen erzielte 2022 ein unerwartet positives Resultat. Bild: Chris Iseli (20. 4. 2020)

Die Zahlen beweisen es schwarz auf weiss. Die Gemeinde Wohlen hat im vergangenen Jahr gut gewirtschaftet. Lässt man die Spezialfinanzierungen Sprachheilkindergarten, Heilpädagogische Schule, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft ausser Acht, schaut in der Erfolgsrechnung 2022 bei einem Aufwand von 84,9 Millionen Franken ein positives Gesamtergebnis von rund 4,8 Millionen Franken heraus.

Damit wird das budgetierte Ergebnis um rund 2,8 Millionen Franken übertroffen. Auch im Vergleich mit der Rechnung 2021, als ein Überschuss von 1,85 Millionen Franken erzielt worden war, sticht das letzte Jahr überaus positiv heraus. Zu diesem Resultat hätten einerseits Mehreinnahmen bei den Steuern und andererseits geringere Aufwände bei verschiedenen anderen Faktoren geführt, führt der Gemeinderat in einer Mitteilung aus.

Pflegefinanzierung belastet die Gemeinde immer stärker

Deutlich höher fielen die Mehrerträge bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen (1,11 Millionen Franken) oder den Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie der Grundstückgewinnsteuer aus

(total 683 000 Franken). Tiefer als budgetiert schlugen hingegen die Einkommens- und Vermögenssteuern mit einem Minderertrag von

262 000 Franken zu Buche. Dies bei einem Steuerfuss von 113 Prozent.

Wohlens Gemeinderätin Denise Strasser. Bild: zvg

Stärker belastet wurde die Wohler Jahresrechnung beispielsweise mit nach wie vor höheren Restkosten aus der Pflegefinanzierung, sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich. Der zusätzliche Betrag beläuft sich auf rund 670 000 Franken.

Diese Entwicklung bei der Pflegefinanzierung betrachtet Gemeinderätin und Finanzvorsteherin Denise Strasser mit skeptischen Augen. «Sie belastet vor allem die grossen Zentrumsgemeinden wie Wohlen. So kann es auf die Dauer nicht weitergehen. Hier muss sich der Grosse Rat etwas einfallen lassen», sagt sie.

Stark bemerkbar gemacht haben sich auch die gestiegenen Strom- und Gaspreise im vergangenen Jahr. «Auf alle Gemeindeliegenschaften gerechnet liegen die Energiekosten um 315 000 Franken über dem Budget», erklärt Strasser. Weiter belastet der steuerfinanzierte Zuschuss in die Abfallbewirtschaftung die Gemeinderechnung mit 740 000 Franken.

Normsteuerertrag von 2300 Franken pro Kopf ist wenig

Trotz des auf dem Papier erfreulichen Resultats ist die Gemütslage beim Gemeinderat nicht überschwänglich. «Die Stimmung ist nicht so euphorisch, wie man vielleicht meinen könnte. Sieht man nämlich etwas hinter die Zahlen, ist das Ergebnis mit Vorsicht zu geniessen. Es täuscht etwas vor», sagt Denise Strasser.

Die höheren Steuereinnahmen seien vor allem auf Sondersteuern zurückzuführen, die je nach Situation eine einmalige Sache darstellen können und schon dieses Jahr wieder anders aussehen könne. «Generell ist der Wohler Normsteuerertrag von 2300 Franken pro Kopf einfach zu wenig», so Strasser.

Ebenso habe die alle vier Jahre stattfindende Neubewertung der Gemeindeliegenschaften, also deren Marktwert, um 2,8 Millionen Franken erhöht werden können. «Im Budget 2022 waren dort nur 2 Millionen Franken einkalkuliert worden. Dieses Plus von 800 000 Franken ist zwar schön und fliesst ins Rechnungsergebnis ein, bringt aber faktisch kein zusätzliches Geld in die Kasse», schildert Strasser weiter.

In der Investitionsrechnung 2022 hat die Gemeinde netto 23,2 Millionen Franken ausgegeben, den grössten Teil davon für die Sporthalle Hofmatten und das Schulzentrum Halde. Die Selbstfinanzierung betrug 8,1 Millionen oder knapp 32 Prozent. Die Nettoschuld per Ende 2022 hat sich deshalb um 15,6 Millionen auf 40,5 Millionen erhöht. Dies entspricht einem Pro-Kopf-Betrag von 2343 Franken.