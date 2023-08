Wohlen «Endlich gibt es eine Anerkennung für unser Engagement»: Der Filmklub freut sich nach Verlust und Mitgliederschwund über den Kulturpreis Seit es in Wohlen kein Kino mehr gibt, stiegen immer mehr Leute aus dem Filmklub aus. Das Vereinsvermögen schrumpft. An was das liegt und wie nun dagegen vorgegangen wird, erzählt Präsident Daniel Renggli.

Wann das ehemalige Kino Rex in Wohlen wieder eröffnet, ist völlig offen. Seit Jahren ist es eine Baustelle. Dieser Umstand stört nicht nur das Wohler Ortsbild seit einigen Jahren, sondern beeinträchtigt auch das kulturelle Leben der Gemeinde. Besonders zu spüren bekommt dies der Filmklub Wohlen.

Lange Zeit zählte dieser eine stetige Mitgliederanzahl von 650 bis 700. «Es war eine treue Community. Doch seit das Kino nicht mehr ist, ist diese Anzahl drastisch zurückgegangen», bedauert Filmklub-Präsident Daniel Renggli.

Der Filmklub Wohlen ist schon länger zu Gast in verschiedenen Räumlichkeiten in der Gemeinde. Hier im Oktober 2020 im Sternensaal. Bild: Marc Ribolla

Mit dem Kinosaal falle das Ambiente weg und mit ihm auch die bequemen Stühle und die hochstehende Tonqualität, wie er an der Generalversammlung am Donnerstagabend erklärte. Während früher im Kino Rex noch rund 450 Personen pro Abend eine Filmvorstellung besuchten, waren es in der vergangenen Saison durchschnittlich 130. Dennoch hätte der Klub von einigen Solidarität erfahren dürfen.

Vorstandsmitglieder verzichten auf ihr Honorar

«Auffallend war, dass in der letzten Saison viele ein Abo lösten, aber nicht einen einzigen Film besuchten», so Renggli. Genau ausmachen, woran das lag, könne er natürlich nicht. «Ich interpretiere es aber so, dass einige uns damit unterstützen wollten», sagt er. Und dafür seien sie sehr dankbar.

Daniel Renggli, Präsident Filmklub Wohlen, bedauert den Rückgang der Mitglieder. Bild: zvg

Denn finanziell sah die vergangene Saison nicht so rosig aus. «Wir haben einen Verlust von knapp 1650 Franken geschrieben», sagt Renggli. Das Vereinsvermögen sei damit auf knapp 25'000 Franken geschrumpft – vor 15 Jahren hätte dieses noch gut 42'000 Franken betragen. Das Resultat: Es muss gespart werden. Und zwar bei den Honoraren der Vorstandsmitglieder.

«Einige von uns, darunter ich, die Kassierin, die Aktuarin und der Präsident der Filmauswahl erhielten jeweils ein kleines Honorar als Umtriebsentschädigung», erzählt Renggli. Diese sei nicht riesig gewesen, weniger als 10 Franken in der Stunde. «Und doch hätte ein Verzicht darauf in der vergangenen Saison dazu geführt, dass wir finanziell knapp rausgekommen wären.» Deshalb wurde an der GV beschlossen, auf diese Honorare zu verzichten, bis es wieder eine gewinnbringende Saison gibt.

Wegen «Barbie» kippte der Filmklub aus dem Programm

Weil es in Wohlen kein Kino mehr gibt, konnte der Filmklub mit einem reduzierten Programm im Chappelehof und im BBZ unterkommen. «Der Auftakt mit ‹Belfast› schien gelungen – bis wir feststellen mussten, dass man schon in der zweiten oder dritten Reihe die Untertitel nicht lesen konnte», erzählt er.

Eine Abstimmung unter den Anwesenden habe ergeben, dass die kommenden Filme in einer deutsch synchronisierten Version abgespielt werden sollen und nicht mehr in der Originalsprache. In der neuen Location, dem Vortragssaal der IBW sollte dies aber kein Problem mehr sein: «Dort kann man die Untertitel problemlos lesen.»

Bedauert wurde an der GV zudem, dass einer ihrer vorgeschlagenen Filme fürs Open-Air-Kino in Wohlen aufgrund des erfolgreichen Barbie-Filmes aus dem Programm gefallen ist. «Der Film über die berühmteste Puppe der Welt wurde aufgrund der grossen Nachfrage ein zweites Mal gezeigt», erklärte Renggli.

Sie wollen junge Leute wieder ins Kino bringen

Dafür hatte Daniel Renggli den Mitgliedern etwas besonders Erfreuliches zu verkünden: Der Filmklub Wohlen hat den diesjährigen Wohler Kulturpreis gewonnen. «Das freut uns riesig. Endlich gibt es eine Anerkennung für das kulturelle Engagement, das der Filmklub seit über 56 Jahren in Wohlen leistet», freut sich Renggli. Auf diesen Preis, der seit über 20 Jahren verliehen wird, hätten sie schon länger gehofft.

«Vielleicht werden damit wieder ein paar Leute auf uns aufmerksam. Solche, die nichts vom Filmklub gewusst haben. Und hoffentlich können wir in Zukunft auch ein paar junge Leute motivieren, wieder öfters ins Kino zu gehen», ist der Präsident zuversichtlich.