Ausstellung Elektrische Fahrzeuge sorgten für spannende Gespräche beim ersten Wohler Autosalon im Schüwo-Park Die erste grosse Freiämter Autoausstellung im Schüwo-Park in Wohlen bot mit 70 ausgestellten Neuwagen während dreier Tage für alle Bedürfnisse etwas.

Die Auto-Ausstellung im Schüwo-Park in Wohlen von der AGVS Aargau. Chris Regez

Im Zentrum stand das immense Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten an den neuen Antriebstechnologien. Mit ihren Fragen waren sie während der drei Messetage bei den Ausstellern in der Halle des Schüwo-Parks in Wohlen an der richtigen Adresse.

Der Schüwo-Park bot den Ausstellern und dem AGVS (Auto Gewerbe Verband Schweiz, Sektion Aargau), einen idealen Rahmen für die Präsentation der 70 Neuwagen von 19 Automarken. Denn die Garagisten sind längst auch zu Mobilitätsberatern geworden, welche die Kunden bei der Modellwahl und der Wahl des passenden Antriebs unterstützen.

Viele Interessierte sind offen für Elektromobilität

Die Kundengespräche zeigten, dass reine Benzin- oder Dieselmotoren nach und nach an Boden verlieren und immer mehr Konsumenten für die Elektromobilität sensibilisiert sind. Unabhängig von der Automarke und dem Modell dominierte die Frage, wann der passende Zeitpunkt für den Umstieg zur Elektromobilität sei.

Rund 70 Neuwagen von 19 Automarken waren im Schüwo-Park in Wohlen ausgestellt. Chris Regez

Die meisten Kunden sind offen für den ersten Schritt zur Elektromobilität mittels Hybrid- oder Plug-in-Hy­brid-Antrieb. Kein Wunder, sorgten auch die rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge und deren Stromversorgung für spannenden Gesprächsstoff.

Auslieferung eines Neuwagens kann einige Monate dauern

Fast alle Aussteller deckten die veränderten Mobilitätsbedürfnisse mit mindestens einem Fahrzeug ab, welches die veränderten Kundenbedürfnisse erfüllt. Nach Erkenntnissen der Forscher ist die Vorfreude die grösste Freude. Dies trifft in der gegenwärtigen Lage zu einhundert Prozent auf die Autobranche zu.

Die Aussteller durften sich über hoch interessierte Besucherinnen und Besucher freuen. Chris Regez

Aktuell müssen sich viele Kundinnen und Kunden nach der Bestellung in Geduld üben bis zur Auslieferung ihres Neuwagens. Je nach Modell kann dies einige Monate dauern.

Wenn auch der erhoffte Besucheransturm bei der ersten Freiämter Autoausstellung nicht erreicht wurde, durften sich die Aussteller über hoch interessierte Besucherinnen und Besucher freuen und mit ihnen interessante Beratungsgespräche führen und auch erste Testfahrten vereinbaren. (az)