Einer der besten Keltisch-Flötisten stammt aus Wohlen – und spielt an den Geissmann Days

Vom 16. bis 18. September kann man an den Geissmann Days in Wohlen nicht nur die Welt von Ford und Volvo erleben. Auch musikalisch bieten sie einen besonderen Leckerbissen – einen Weltmeister, der auch noch in Wohlen daheim ist.