Wohlen Einen Schritt weiter mit der Brache: Das Isler-Areal wird im Baurecht ausgeschrieben Lange musste man sich gedulden, nun ist es so weit: Die Ausschreibung der Baurechtsvergabe für das Wohler Jacob-Isler-Areal ist erfolgt. Das zentral gelegene Grundstück mit einer Gesamtfläche von 7490 Quadratmetern soll im Baurecht vergeben werden.

Viel wurde schon diskutiert über das Jacob-Isler-Areal mitten im Zentrum von Wohlen. Nach zähem Ringen geht es nun einen Schritt vorwärts. Die Gemeinde Wohlen ist Eigentümerin des Landstückes, das eine der grössten noch unbebauten Flächen auf Gemeindegebiet ist.

Jetzt steht fest: Das Jacob Isler-Areal wird im Baurecht vergeben. Bild: Nathalie Wolgensinger

An der Einwohnerratssitzung im März dieses Jahres wurde eine dringliche Motion gutgeheissen, die den Gemeinderat beauftragte, das Isler-Areal bis spätestens Ende des Jahres im Baurecht öffentlich auszuschreiben. Dies ist nun geschehen.

Der Gemeinderat hat für das 7490 Quadratmeter grosse Stück Land ein zweistufiges Verfahren beschlossen. In einem ersten Schritt wird der Baurechtsnehmer ausgewählt. Die zweite Stufe, so schreibt der Gemeinderat in seiner Mitteilung, beinhalte ein qualitätssicherndes Verfahren im Rahmen des Gestaltungsplanes.

Im März 2024 wird entschieden, wer das Rennen macht

Wer das Isler-Areal überbauen will, muss sich an den Gestaltungsplan halten, der vier Baukörper mit einem grosszügigen öffentlichen Bereich dazwischen vorsieht. Zwar sind die Nutzung und deren Mix für die vier Liegenschaften nicht vorgegeben. Fest steht aber, dass Wohnungen nicht im Stockwerkeigentum verkauft werden können. Das hat seinen guten Grund. Das Land wird im «Basler Baurechtsmodell» mit einer Laufzeit von 100 Jahren abgegeben.

Bei diesem Modell sind Baurechtsgeber und -nehmer gleichberechtigte Partner und partizipieren sowohl an der Rendite als auch am Risiko. Dies hat zur Folge, dass die Parzellen nicht aufgeteilt werden können. «Das würde alles verkomplizieren», erklärt Stefan Leuenberger, Bereichsleiter Planung, Bau und Umwelt der Gemeinde Wohlen. Es sei wichtig, dass man einen Ansprechpartner habe, dies auch hinsichtlich der Laufzeit von 100 Jahren.

Bis zum 18. Oktober dauert die Ausschreibung, anschliessend wird entschieden, wer zugelassen wird. Im März nächsten Jahres wird dann der Vergabeentscheid fallen.

Fünf Wohler Firmen meldeten letztes Jahr Interesse an einem der vier Baukörper an. Um ihnen eine Teilnahme zu ermöglichen, wurden sie aufgerufen, ihre Platzbedürfnisse bis Ende September des letzten Jahres anzumelden.

Dies hätte es ermöglicht, dass ihnen die Baurechtsnehmer die Gewerbeflächen zu wettbewerbsfähigen Konditionen zur Verfügung stellen. Die fünf Gewerbetreibenden verpassten es, ihre Platzbedürfnisse anzumelden. Ganz aus dem Spiel sind sie damit aber noch nicht. Leuenberger: «Sie können sich immer noch als Konsortium bewerben.»