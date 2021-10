wohlen Eine Tradition ist zurück: Wohler Herbstmarkt bei angenehm warmen Temperaturen Nach zwei Jahren Unterbruch konnte er endlich wieder stattfinden: Der traditionelle Warenmarkt entlang der Bünzstrasse. Er überraschte mit neuen Verkaufsgeschäften und einem kleinen aber feinen Lunapark.

Das Angebot war einmal mehr vielfältig und reichte vom Schmuse-Flamingo über den warmen Schal bis zum Ballon. Nathalie Wolgensinger

Mit dem Warenmarkt am ersten Tag nach den Herbstferien ist ein Stück Normalität zurück in Wohlen. Während Jahrzehnten war es eine liebgewonnene Tradition, entlang der Bünzstrasse zu schlendern, eine Zuckerwatte zu essen und die Auslagen zu begutachten. Nun ist sie wieder zurück und bringt nicht nur frisches Magenbrot nach Wohlen, sondern ein grosses Angebot an unterschiedlichsten Waren.

Bastelarbeiten, auch das stand im Angebot. Nathalie Wolgensinger

Sei es frisches Bier aus Villmergen, eritreische Küche, Schlager-CDs, ätherische Öle, Spielsachen oder warme Socken für den Winter: Der Herbstmarkt erfüllt heuer fast alle Einkaufswünsche der Besucherinnen und Besucher. Am späten Vormittag guckte dann auch die Sonne zwischen dem Nebel hervor und sorgte dafür, dass nicht Marroni, sondern Glace hoch im Kurs standen.