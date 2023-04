Wohlen «Eine Schwachstelle wird behoben»: Wohler Gemeinderat sorgt für einen Fussweg zur Regionalpolizei Eigentlich wäre es praktisch, wenn der bediente Schalter der Regionalpolizei Wohlen ebenfalls beim neuen Domizil an der Wilstrasse wäre. Jedoch gab es bisher keinen sicheren Fussweg dorthin. Nun hat der Gemeinderat eine Lösung gefunden.

Einen Schalter an der Wilstrasse 57 gibt es bereits. Nun wird er zu den üblichen Schalteröffnungszeiten bedient sein. Bild: Mathias Förster

Dass es für die Regionalpolizei Wohlen (Repol) einfacher wäre, wenn ihr Schalterbetrieb zusammen mit der Mannschaft ins neue Domizil an der Wilstrasse zieht, dem stimmt auch der Wohler Gemeinderat zu. Das Problem ist jedoch, dass kein sicherer Fussweg bis zur Wilstrasse 57 führt, auch Busverbindungen gibt es keine.

Im vergangenen Januar schrieb der Gemeinderat jedoch in einer Antwort auf die Motion der SVP und FDP/Dorfteil Anglikon – sie verlangten, alle Arbeitsplätze der Repol inklusive Schalter zu verlegen –, dass man über eine neue Fusswegerschliessung diskutieren könne. «Sollte der Einwohnerrat zum Beschluss kommen, den bedienten Schalter an die Wilstrasse 57 zu verschieben, sind die Investitionen in die Fusswegverbindung vorzunehmen», hiess es damals in der Antwort.

An seiner Sitzung vom 20. März hat der Einwohnerrat dann ein Postulat zur Verschiebung des bedienten Schalters mit einer klaren Mehrheit überwiesen. «Der Gemeinderat wurde beauftragt, die Verschiebung des bedienten Schalters zu prüfen. Insbesondere steht dabei die sichere Fusswegverbindung an die Wilstrasse 57 im Vordergrund», schreibt die Gemeinde nun. Und genau das hat dieser unterdessen getan.

Repol-Schalter zieht definitiv an die Wilstrasse um

Die Umbauarbeiten der ehemaligen Büroflächen der Repol im Gemeindehaus haben Ende März gestartet. «Seitdem wird der Schalterbetrieb der Regionalpolizei an der Wilstrasse 57 angeboten», teilt der Gemeinderat nun mit. Er erachte es als unverhältnismässig, Umbauarbeiten für einen Schalterbetrieb im Gemeindehaus vorzunehmen, welche nach wenigen Jahren bereits nicht mehr verwendet werden können.

Parallel dazu läuft aktuell die Erschliessungsplanung für das Gewerbegebiet Wil/Huebächer. «Im selben Zuge soll die Fusswegverbindung zum Standort der Regionalpolizei geplant und mit dem Erschliessungsprojekt Wil/Huebächer koordiniert werden», so der Gemeinderat. Das werde voraussichtlich 2025 der Fall sein.

Deshalb habe sich der Gemeinderat entschieden, den Schalter der Repol an die Wilstrasse zu verschieben. Bis zum Vorliegen des Bauprojekts zur Erschliessung des Gewerbegebietes Wil/Huebächer wird mit provisorischen Massnahmen eine sichere Verbindung für Fussgängerinnen und Fussgänger entlang der Wilstrasse angeboten. «Eine Schwachstelle im Wohler Fusswegnetz wird damit behoben», sind sich die Politikerinnen und Politiker sicher.

An den Schalteröffnungszeiten ändert sich nichts. Das Baugesuch dafür liegt ab dem 29. April öffentlich auf.