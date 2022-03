Wohlen Eine Million fürs Angliker Schulprovisorium – fast alle Parteien sind für das «Hauruck-Projekt» Am Montag stimmt der Wohler Einwohnerrat über wichtige Themen ab. Darunter die Sanierung der Turnhalle Junkholz, die Renovierung der neuen Räume der Regionalpolizei und die Containerlösung bei der Schule Anglikon. Zu Letzterem hat sich die AZ bei den Parteien umgehört.

Das Schulhaus Anglikon reicht nicht mehr für alle Schülerinnen und Schüler. Am Montag entscheidet der Einwohnerrat, ob ein Provisorium die Platznot beheben soll. Toni Widmer (27.5.2019)

Eigentlich müssten alle Viertklässlerinnen und Viertklässler aus Anglikon ab diesem Sommer nach Wohlen zur Schule gehen. Ihr Schulhaus ist zu klein. Am Montag kommt aus, ob sie nun doch auch die vierte Klasse im eigenen Ortsteil besuchen dürfen.

Die Einwohnerräte Mika Heinsalo und Hans Rudolf Meyer vom Dorfteil Anglikon haben im November die Einwohnerrätinnen und -räte überzeugt, ihre Motion dafür an den Gemeinderat zu überweisen. Dieser musste Vollgas geben, um sie umzusetzen. Denn der Schulraum muss nach den Sommerferien bereitstehen.

Und: Der Gemeinderat schaffte es. Mitte Februar stellte er eine Containerlösung vor. Vizeammann Thomas Burkard sagte damals zur AZ: «Es war eine Hauruck-Übung. Aber jetzt haben wir dennoch ein gutes Projekt erarbeiten können.»

Traktanden Einwohnerrat vom 21. März 2022 Neben dem Kredit von 1,07 Mio. Franken fürs Schulraumprovisorium Anglikon soll der Einwohnerrat über den Verwaltungsrat der Sportpark Bünzmatt AG entscheiden, für den drei neue Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stehen. Für den Umzug der Regionalpolizei an die Wilstrasse 57 werden 1,4 Mio. Franken für die Umbaumassnahmen plus 40 Stellenprozent für Facility Management und Reinigung beantragt. Für die Sanierung der Dreifachturnhalle Junkholz beantragt der Gemeinderat 5,01 Mio. Franken. Das überarbeitete Kulturkonzept soll zur Kenntnis genommen werden. Der Gemeinderat beantwortet eine Anfrage betreffend Sozialausgaben der Gemeinde Wohlen. Ausserdem lehnt er die Motion von Werner Dörig (FDP) ab, der verlangte, dass die Gemeinde Wohlen künftig die Regionalpolizei in die Kantonspolizei integrieren solle, und von dieser wiederum die Leistungen einkaufen soll.

Direkt hinter dem Angliker Schulhaus liegt ein Stück Land, das der Gemeinde gehört. Auf diesem sollen für total 1,07 Mio. Franken zwei grosse Schulcontainer übereinander aufgebaut werden. «So entstehen zwei Klassenzimmer plus ein Gruppenraum, wie es der Lehrplan 21 vorsieht», erläuterte Burkard. Das Projekt stellt er am Montag den Einwohnerrätinnen und -räten vor.

FDP schliesst sich ihren Fraktionspartnern an und sagt Ja

Dass die beiden Vertreter des Dorfteils Anglikon dafür sind, ist klar. Mika Heinsalo bestätigt aber auf Anfrage, dass sich auch ihre Fraktionspartnerinnen und -partner der FDP einstimmig hinter das Projekt stellen. Das Provisorium sei keine Luxus-Lösung, sondern als funktionaler, einfacher Ausbaustandard mit Standardprodukten konzipiert.

Aber er betont auch: «Es werden nicht einfach billige Container hingestellt, sondern es wurde auch auf ein gutes Raumklima, gute Wärmedämmung und verbesserte energetische Kennwerte geachtet. Da ist eine grüne Handschrift erkennbar.» Ausserdem wirbt Heinsalo damit, dass die Container auch in späteren Jahren weiterverwendet werden können, denn Wohlen wächst und stösst trotz neuer Schulbauten bald wieder an seine Schulraumgrenzen.

GLP und Grüne finden das Projekt unter diesen Umständen sehr gut

Auch die meisten anderen Parteien stellen sich hinter das Projekt. GLP-Präsident Simon Sax spricht für viele von ihnen, wenn er sagt: «Wir haben jetzt die Grundsatzdiskussion, ob das alles überhaupt sinnvoll ist oder nicht, nicht nochmals geführt. Wir sind der Meinung, dass sie im November beantwortet worden ist. Uns ging es jetzt nur um das vorliegende Projekt.»

Zur Containerlösung selbst sagt er: «Wir sind grossmehrheitlich dafür. Es scheint die einzige realisierbare Lösung zu sein, die in so kurzer Zeit überhaupt noch möglich ist.» Er bezweifelt ein wenig, dass alles bis im August fertig wird. «Aber falls es Verzögerungen geben sollte, dann sicher nicht, weil der Gemeinderat zu langsam gearbeitet hätte», betont er.

Angliker Eltern wehrten sich im November 2021 dagegen, dass ihre Kinder bald schon ab der vierten Klasse in Wohlen zur Schule gehen sollen. Nathalie Wolgensinger (1.11.2021)

Dem stimmen auch die Grünen zu, sagt Anna Keller. «Es ist toll, wie schnell der Gemeinderat ein so gutes Projekt ausgearbeitet hat», attestiert sie. «Wir hatten erst Bedenken, dass das Provisorium auf den Pausenplatz zu stehen kommen sollte. Die jetzige Lösung mit dem Nachbargrundstück finden wir sehr gut.» Sie betont, dass sich der Gemeinderat auch zum Thema Energieverlust Gedanken gemacht habe und dem unter anderem durch die Dachform und das Vordach der Container entgegenwirken will.

SP schaut auf die steigende Zahl der Flüchtlingskinder voraus

Die rasante Fahrt, die das Schulraumprovisorium Anglikon aufgenommen hat, unterstreicht auch SP-Präsidentin Laura Pascolin. Sie betont: «Schulprovisorien und Schulcontainer sind nicht nur das Resultat fehlender Schulraumplanung, sondern auch eine Alternative, die enormen Kosten der Schulinfrastruktur in Schach zu halten.» Die Containerlösung hält sie für komfortabel.

Sie spricht aber auch ein weiteres Problem an: «Die akute Schulraumnot wird in nächster Zeit zusätzlich durch die geflüchteten Familien mit Kindern aus der Ukraine unter Druck gesetzt. Mit einer solchen Modulbauweise ist man schneller in der Lage, auf steigende Schülerzahlen oder Herausforderungen wegen eines Kriegsgeschehens zu reagieren.»

SVP lehnt das Projekt aus Kostengründen ab

Die SVP hingegen lehnt das Projekt einstimmig ab. Ortsparteipräsident Roland Büchi erklärt: «Die Kosten von 1,07 Mio. Franken sind für uns unverhältnismässig hoch. Wir sind klar der Meinung, dass für die 25 betroffenen Kinder ein Schulweg von knapp über einem Kilometer zumutbar ist.» Mitte-Präsident Harry Lütolf wollte sich auf Anfrage nicht zum Thema äussern.