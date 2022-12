Wohlen Eine Illusion in der Wüste: Wie eine Aargauer Firma den Schweizer Pavillon an der Expo in Dubai realisierte Die Wohler Eventtechnik-Firma Winkler Livecom ist an der aktuellen Welt-Expo in Dubai für die Technik und Realisation des schweizerischen und holländischen Pavillons zuständig. Die CEOs Stefan Mathys und Christian Künzli erzählen von den Erfahrungen und blicken in die Zukunft der Eventbranche.

Die CEOs von Winkler Livecom sind stolz auf ihre Arbeit an Expo in Dubai, Stefan Mathys (links) und Christian Künzli. Marc Ribolla

Ein solcher Auftrag ist auch für die erfahrene Wohler Eventtechnik-Unternehmung Winkler Livecom ein herausfordernder Brocken. Nicht unbedingt wegen der Art und Weise, sondern wegen der weiten geografischen Distanz und den dortigen klimatischen Umständen. Winkler durfte im Auftrag der Expomobilia den Schweizer und den holländischen Pavillon an der Welt-Expo 2020 in Dubai technisch realisieren.

Die Ausstellung wurde im vergangenen Oktober – mit einem Jahr Verspätung wegen der Pandemie – eröffnet und dauert noch bis Ende diesen Monats. Wenige Wochen vor dem Schluss der Expo blicken die Winkler-Inhaber und CEOs Stefan Mathys und Christian Künzli auf das Abenteuer Dubai zurück und wagen einen Ausblick auf die Eventbranche im Allgemeinen.

«Es war ein sehr erfolgreicher Auftritt. Wir sind besonders stolz, dass wir da dabei sein durften. Der Schweizer und der holländische Pavillon waren sehr überlegte, kreative Realisationen», sagt Mathys. In der Schweizer Erlebniswelt war die Hauptattraktion ein Aufstieg in einem künstlichen Nebelmeer mit Projektionen einer Schweizer Landschaft.

Der Aufstieg im künstlichen Nebelmeer im Schweizer Pavillon – für die Screens und Projektionen war Winkler verantwortlich. zvg

Bei den Holländern erhielten die Besuchenden Regenschirme zum Aufspannen, die als Projektionsfläche dienen. Winkler war bei beiden für die ganze Videotechnik, Screens, Projektionen und die Akustik zuständig.

«Wir erhielten sehr viel gutes Feedback»

Winkler-Livecom-CEO Christian Künzli. Marc Ribolla

«Die Ideen stammen nicht von uns. Wir haben diese Inszenierungen einfach technisch umgesetzt und erhielten sehr viel gutes Feedback», erzählt Mathys. Er selbst war während der Expo zweimal in Dubai vor Ort. Mehrmals dort war in den vergangenen Jahren auch Christian Künzli.

Denn die Verträge fürs Millionen-Projekt Dubai unterschrieb Winkler bereits 2019. Dann funkte die Pandemie dazwischen und die Expo wurde verschoben. Erst im Frühling 2021 wurde es wieder konkreter und besonders die Monate August/September waren sehr intensiv mit den Vorbereitungen.

Im holländischen Pavillon erhielten die Besuchenden Regenschirme, die als Projektionsfläche dienen. zvg

Künzli blickt zurück: «Eine Herausforderung waren die klimatischen Bedingungen, da wir im Sommer bauen mussten. Es gab sehr heisse Phasen mit bis zu 40 Grad. Die Arbeitenden mussten Helm, Weste und lange Hosen tragen.»

Der holländische Pavillon sei zudem erst kurz vor der Eröffnung klimatisiert gewesen. In Spitzenzeiten war Winkler mit bis zu acht eigenen Mitarbeitenden in Dubai, unterstützt von lokalen Helfern.

Die körperliche Belastung war schwierig, «doch von den Verantwortlichen der Expo war alles sehr gut und professionell organisiert», so Künzli. Grössere Schwierigkeiten gab es seit der Eröffnung der Expo nicht.

Blick auf den mehrstöckigen Schweizer Pavillon an der aktuellen Welt-Expo in Dubai. zvg

«Nur einmal gab es einen Notfall, als im Holländer-Pavillon ein Gerät ausstieg und dringend ersetzt werden musste. Ansonsten sind wir schlank durchgekommen, wenn man weiss, wie technisch alles ist», erklärt Mathys. Besonders die Feuchtigkeit durch den Nebel bei den Schweizern und den Regen bei den Holländern setze den Geräten zu.

Private Anlässe ziehen wieder an – geschäftliche Kunden sind zurückhaltend

Bald ist der Dubai-Einsatz Geschichte. Nach dem Ende der Expo rechnet Winkler damit, das der Abbau der eigenen Infrastruktur rund einen Monat dauert, also Ende April abgeschlossen sein wird. Schon vorher startet am 30. März mit der Messe «Watches and Wonders» in Genf ein weiterer Anlass mit Winkler-Beteiligung.

Winkler-Livecom-CEO Stefan Mathys. Marc Ribolla

Geht es nun wieder aufwärts mit der Eventbranche nach den Lockerungen der Coronamassnahmen? Jein, meint Mathys. «Für einen Teil kommen die Erleichterungen zu spät. Normalerweise sind das 1. und 2. Quartal die stärksten. Unsere Branche wird auch 2022 noch leiden.» Er sei aber sehr zufrieden, wie der Bund die Eventbranche in der Krise unterstützt habe.

Allgemein spürten sie, dass es nun mit öffentlichen Veranstaltungen (Messen, Konzerte) vorwärts gehe, während geschäftliche Anlässe wie Generalversammlungen oder Firmenfeiern noch zurückhaltender geplant würden. «Viele Kunden sind zwar am Planen, entscheiden dann aber kurzfristig», erklärt Künzli.

Der Bestand an Mitarbeitenden hat sich in den vergangenen Monaten bei Winkler sogar leicht erhöht. Aktuell sind rund 80 Personen beschäftigt. «Wir sind gut durch die Krise gekommen und haben genug Substanz gehabt, um zu überleben», zeigt sich Mathys erleichtert.