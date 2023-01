Wohlen Eine elektrische Ladestation für jedes neue Mehrfamilienhaus – das sagt der Gemeinderat zur geforderten Pflicht Der Wohler Mitte-Einwohnerrat Harry Lütolf setzt sich mit zwei Vorstössen für mehr elektrische Ladestationen in Wohlen ein. Jene Motion, die Bau- oder Eigentümerschaften von Wohnüberbauungen dazu verpflichten, solche Stationen zur Verfügung zu stellen, wird nun vom Gemeinderat beantwortet.

Die IBW betreibt an der Steingasse eine öffentliche Ladestation. Der Wohler Mitte-Präsident und Einwohnerrat Harry Lütolf möchte, dass es in der Gemeinde künftig weitere Lademöglichkeiten gibt. Bild: Nathalie Wolgensinger (16. August 2022)

Vor einem Jahr setzte sich der Wohler Mitte-Präsident und Einwohnerrat Harry Lütolf mit zwei Motionen für den Ausbau der elektrischen Ladestationen in der Gemeinde ein. In der ersten forderte er, dass alle Tiefgaragen, die im Besitz der Gemeinde sind, mit Ladestationen ausgerüstet werden.

Darauf antwortete der Gemeinderat im vergangenen Oktober mit dem Antrag an den Einwohnerrat, die Motion nicht zu überweisen. Nun äussert sich das politische Gremium auch zum zweiten Vorstoss Lütolfs. Darin forderte dieser eine Vorlage zur Teilanpassung der Bau- und Nutzungsordnung. Die Bau- oder Eigentümerschaft von Wohnüberbauungen soll zur Bereitstellung einer gewissen Anzahl Parkplätze mit Ladestationen verpflichtet werden.

Der Gemeinderat erklärt sich nun dazu bereit, die Motion als Postulat entgegenzunehmen. Die Thematik jedoch soll zur Entscheidungsfindung erst in der Gesamtrevision Nutzungsplanung aufgearbeitet werden. Denn die Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung laufe bereits. Eine umfassende Anpassung oder gravierende Einschnitte in die geltenden Regelungen, wie es eine solche Ladestationen-Verpflichtung wäre, würde den Prozess der laufenden Teilrevision unnötig verzögern, so der Gemeinderat.