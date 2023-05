Wohlen «Eine Behindertenwerkstatt sind wir schon lange nicht mehr» – darum verschwindet jetzt ein Wort aus dem Logo der Integra Seit 1979 gibt es die Wohler Integra-Stiftung. Offiziell heisst sie aber seit jeher «Stiftung für Behinderte im Freiamt». Die schon längst nicht mehr zeitgemässe Bezeichnung wird jetzt ersetzt.

Freuen sich über den Schritt in die Zukunft: Geschäftsleiter Jonas Meier, Dieter Lanz, Sebastian Schott, Anita Scherrer, Gabriel Ribeiro Alves sowie Stiftungsleiter Walter Küng (von links). Bild: Pascal Bruhin

«Ich finde, es ist höchste Zeit.» Walter Küng, Stiftungsleiter der Wohler Integra, wirkte fast etwas erleichtert, als er über den neuesten Coup seiner Stiftung informierte. Und drückte damit auch seine Zuversicht im Vorfeld der Stiftungsversammlung am Donnerstagabend aus. Diese stimmte einer neuen Stiftungsurkunde zu. Und damit einem neuen Namen für die Institution.

Und wie Küng richtig sagt: Es ist höchste Zeit. Ganz offiziell heisst die Integra nämlich seit ihrer Gründung 1979 und bis heute «Stiftung für Behinderte im Freiamt.» Während es früher gang und gäbe war, traut sich heute, wenn überhaupt, nur noch die Jugend im engsten Freundeskreis das B-Wort in den Mund zu nehmen.

Auch Integra war noch gar nicht offizieller Name

Das verpönte Wort soll verschwinden. «Eine Behindertenwerkstatt sind wir schon lange nicht mehr», hält denn auch Jonas Meier, seit dem 1. Oktober 2022 Geschäftsleiter, treffend fest. «Aus unserer Sicht handelt es sich um eine Anpassung mit grosser Tragweite», sagt er weiter.

Ab sofort heisst die Stiftung ganz offiziell «Integra, die Stiftung im Freiamt.» «Ein bisschen stolz sind wir schon», so Meier strahlend. Denn der Weg zum neuen Namen war kein einfacher. Integra heisst nämlich auch eine Firma in der Ostschweiz. «Und die setzte in einem Vertrag durch, dass die Wohler Integra sich nur so nennen darf, wenn sie immer den Zusatz verwendet», wie Stiftungsleiter Küng ausführt.

Die Logos der Integra Wohlen Altes Logo Neues Logo So sah das Logo bisher aus zvg

Entsprechend brauchte es rund zwei Jahre, bis es nun zur Abstimmung kommen konnte. Meiers Vorgänger Peter Truttmann hatte dieses «Ehrgeizprojekt», wie Küng es nennt, noch initiiert.

B-Wort wurde bewusst nicht durch ein ähnliches Wort ersetzt

Aber jetzt ist es endlich so weit: Die Freude ist nicht nur bei Küng und Meier gross, sondern auch bei den Klientinnen und Klienten der Stiftung. Stolz posieren Anita Scherrer, Dieter Lanz, Sebastian Schott und Gabriel Ribeiro Alves vor dem kürzlich angeschafften Elektroauto, das bereits mit dem neuen Claim daherkommt. Sie sind begeistert darüber, dass sie jetzt ganz offiziell nicht mehr in einer «Behindertenwerkstatt» arbeiten.

Mit dem neuen Claim verschwindet also das B-Wort und wird auch nicht durch ein ähnliches ersetzt. «Wir lassen uns damit ein Stück offen, was wir machen wollen», so Meier. «Da tun sich Türen auf.» Küng pflichtet bei: «Wir haben damit mehr Spielraum und mehr Möglichkeiten.» Mit dem neuen Namen wurde nämlich auch die gesamte Stiftungsurkunde überarbeitet. Letztmals geschah dies 2010.

So wird unter anderem der Zweck erweitert. Statt bislang «erwachsene, behinderte Menschen» wird neu die Begrifflichkeit «Menschen ab dem 16. Altersjahr mit Beeinträchtigung» verwendet. Bislang habe der Fokus der Stiftung auf erwachsenen Klientinnen und Klienten gelegen. Immer mehr spielt aber auch die Jugend bei der Integra eine grosse Rolle, etwa als Lernende oder in den neu geplanten Jugend-WGs. Auch ambulante Unterstützung und Begleitung soll in Zukunft möglich sein.

«Wir sind alle eins»: Auch das pinke E verschwindet

Nicht nur der Zusatz ist neu, sondern auch das pinke E in der Mitte ist verschwunden. «Es sollte früher symbolisieren, dass die Klientinnen und Klienten herausstechen», erläutert Sandra Donat, Leitung Marketing und Kommunikation der Stiftung. «Dass nun auch das E orange ist, bedeutet schlicht und einfach: Wir sind alle eins», freut sie sich.

Auch Kommunikationsleiterin Sandra Donat (Mitte) ist begeistert vom neuen Logo. Bild: Pascal Bruhin

Nebst Abstimmung über die neue Stiftungsurkunde galt es an der Versammlung am Donnerstagabend auch, den Jahresbericht 2022 zu genehmigen. Die Integra kann wie im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis mit Aufwand und Ertrag um 20 Millionen Franken vorweisen und startet auf gesunden Füssen in die neue Zukunft als «Die Stiftung im Freiamt.»