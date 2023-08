Wohlen Ein Turnier, an dem ein 96-Jähriger mit spielt: Wohler Schachturnier macht es möglich Ein Festival der besonderen Art geht vom 25. bis 27. August in Wohlen über die Bühne. Dann treffen sich ambitionierte Schachspielerinnen- und spieler zum Amateur-Festival im Casino. Der Wohler Daniel Pasotti ist mit seinen 96 Jahren der älteste Teilnehmer.

Wer spielt denn heute noch Schach? Renzo Guarisco lacht, als man ihm diese Frage stellt. Der Wohler gehört dem Wohler Schach Club an. Er trifft sich jeweils donnerstags im «Sternen» zum Schachspielen mit seinen Kolleginnen und Kollegen des Freiämter Clubs.

Er erzählt: «Unser jüngstes Mitglied ist 9 Jahre alt und Daniel Pasotti ist 96 Jahre alt. Er lebt im Altersheim und nimmt noch regelmässig an unseren Clubabenden teil.» Bereits zum vierten Mal organisiert der Club das Amateur Festival im Wohler Casino. Heuer findet es vom 25. bis 27. August statt.

Auch heuer wieder beim Festival im Casino dabei: Daniel Pasotti mit 96 Jahren. Bild: zvg

Schach ist ein generationenverbindendes Hobby. Das zeigt auch ein Blick auf die Teilnehmerliste für das Wohler Turnier. Vom kleinen Knirps bis zur Seniorin sind alle Altersgruppen vertreten.

Trotz dem grossen Altersspektrum hadert Renzo Guarisco: «Die letzten Jahre hatten wir deutlich mehr Anmeldungen, dieses Jahr sind es 51. Vor zwei Jahren konnten wir beispielsweise 101 Spielerinnen und Spieler im Casino begrüssen.» Zwei kurzfristig angesetzte Turniere in Deutschland seien der Grund dafür, dass weniger Anmeldungen eingingen, ergänzt er.

Einmal wöchentlich trifft man sich zum Schachspiel

Dennoch, das Teilnehmerfeld darf sich sehen lassen. Nebst Teilnehmenden aus der Schweiz reisen zahlreiche Teilnehmende aus allen Teilen Europas und ein Spieler sogar aus Korea an. Voraussetzung für die Teilnahme am Amateur Festival ist eine Lizenzierung. Die Paarungen werden vom Computer ausgelost.

Auch Kinder können sich für eine Teilnahme anmelden. Bild: zvg

So kann es theoretisch passieren, dass der 96-jährige Daniel Pasotti gegen einen 9-Jährigen antreten muss. Voraussetzung für das Mitmachen ist eine Lizenz, bei der man sogenannte Elo-Punkte auf seinem Konto ansammelt. In Wohlen dürfen Spielerinnen und Spieler mit maximal 2399 Elo-Punkten mitmachen. Je besser man spielt, desto höher ist die persönliche Elo-Punktzahl. Spielende mit mehr als 2000 Punkten auf ihrem Konto gehören zu den ambitionierten Amateuren.

Das Wohler Schachfestival ist öffentlich. Wer den Spielerinnen und Spielern über die Schultern schauen möchte, kann dies an beiden Tagen unverbindlich tun. Auch jüngere Interessierte sind am Turnier und auch als Mitglied des Schach Clubs Wohlen willkommen. Der Freiämter Club führt eine Jugendabteilung, die als Mannschaft an Wettbewerben teilnimmt. Die älteren Mitglieder treffen sich einmal wöchentlich zum Spielen. Guarisco sagt: «Das macht doch viel mehr Spass, als zuhause gegen einen Computer zu spielen.»