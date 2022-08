Wohlen Ein Sonderfall im Aargau: Warum die Volkshochschule nach 60 Jahren ein Verein wird Nächstes Jahr feiert die Wohler Volkshochschule ihren 60. Geburtstag. Höchste Zeit also, einen Verein aus der Taufe zu heben. Zugleich gibt Präsidentin Ruth Binder nach über 30 Jahren im Vorstand das Zepter weiter an Bruno Breitschmid, der die Verantwortung übernehmen wird.

Drei Oberstufenlehrer und der Chefredaktor des «Wohler Anzeigers» hoben 1943 die Volkshochschule Wohlen aus der Taufe. Die Freiämter Gemeinde war nach Zofingen und Wettingen erst die dritte im Aargau, die eine Volkshochschule gründete. Damals legte das Trio den Grundstein zu einer Institution, die sich all die kommenden Jahrzehnte über tapfer behaupten sollte.

Um 1918, im Jahr des Aufstandes der Arbeiterschaft und des Landesstreiks, wurden die ersten Volkshochschulen im deutschsprachigen Raum gegründet. Die modernen Bildungsstätten sollten «die Menschen erziehen und ihnen ihre menschliche Würde zurückgeben».

Im Laufe der Jahre veränderte sich die Welt und mit ihr die Ansprüche an die Institution. Das galt auch für die Volkshochschule in Wohlen. Wer will schon Kurse besuchen, wenn man sich Wissen und Informationen einfach per Mausklick in die Stube liefern lassen kann?

Vorstandsmitglied Bruno Breitschmid erzählt: «Einige der Kurse stehen seit Jahren im Programm und sind nach wie vor beliebt. Dazu gehören unter anderem Literatur zur Diskussion oder Singen zur Freude.» Und allen Unkenrufen zum Trotz sind Geschichtsvorträge, Berichte von Reisenden oder etwa der Rundgang durch Wohlen zumeist gut belegt. Breitschmid gesteht aber ein:

«Unsere Kurse werden vorwiegend von einem älteren Publikum besucht.»

Bruno Breitschmid stellt sich als Präsident zur Verfügung

Die letzten beiden Jahre waren nicht einfach, Corona sorgte dafür, dass viele der Kurse und Führungen abgesagt werden mussten. Doch Vereinspräsidentin Ruth Binder und ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand schafften es, das Schiff am Wind zu halten. Nach mehr als 30 Jahren im Amt tritt die Präsidentin nun zurück. An ihre Stelle wird Bruno Breitschmid, ehemaliger Gemeinderat von Wohlen und bisheriges Vorstandsmitglied, treten. Er war es auch, der die Vereinsgründung anregte.

Bisher war die Volkshochschule Wohlen nämlich dem Verband der Aargauischen Volkshochschulen unterstellt und als einzige Volkshochschule im Aargau kein Verein. Zwar führte man jährlich eine Generalversammlung durch, doch rein rechtlich gesehen fehlte die Grundlage dazu.

Mit dem Präsidentenwechsel will man nun diesen Schöhnheitsfehler bereinigen. Breitschmid sagt: «Die Vereinsform sorgt unter anderem dafür, dass wir als Vorstandsmitglieder rechtlich abgesichert sind.» Die Vereinsgründung ermöglicht es zudem, dass alle Interessierten sich als Vereinsmitglieder anmelden und sich an den Abstimmungen beteiligen können.

Am Donnerstag, 11. August, findet die Gründungsversammlung im Restaurant Sternen statt. Zugleich wird die verdiente Präsidentin in den Ruhestand verabschiedet. Vorstandsmitglied Bruno Breitschmid stellt sich für die Nachfolge zur Verfügung. Der 71-Jährige kommentiert lachend:

«Es versteht sich von selbst, dass ich nicht dreissig Jahre als Präsident amten werde.»

Mit der Pilzkontrolleurin in den Wald und ein Besuch im Bundeshaus

Er spielt damit auch auf die neuen Vorstandsmitglieder an, die jünger sind als er. Sie sorgen für frischen Wind und neue Ideen. Das merkt man dem Programm mit 27 Kursen, Exkursionen und Vorträgen deutlich an. Es wird nach der Generalversammlung veröffentlicht. Künftig gilt zudem: Mitglieder des Vereins erhalten Anrecht auf Kursvergünstigungen.

Dennis Lück wird einen Vortrag an der Volkshochschule Wohlen halten. zvg

Angeboten wird unter anderem eine Exkursion mit der Pilzkontrolleurin in den Wald. Der Wohler Werber Dennis Lück erzählt, wie es ihm gelang, während der Pandemie eine Agentur zu gründen, die nach nur einem Jahr zur Agentur des Jahres gekürt wurde. Nationalrat Matthias Jauslin führt eine Gruppe aus dem Freiamt durch das Bundeshaus und Organist René Koch spielt Werke von Franz Schubert in der reformierten Kirche in Wohlen.

Man darf gespannt sein, was sich die engagierten Vorstandsmitglieder für nächstes Jahr einfallen lassen: Dann nämlich gilt es, das 60-Jahr-Jubiläum der beliebten Institution zu feiern.