Wohlen Ein Schulzimmer direkt am Waldrand: Schulleiter würden sich über Umzonung des alten Forstwerkhofs freuen Der ehemalige Forstwerkhof am Waldrand Richtung Bremgarten ist ein Wohler Sorgenkind. Mitte-Einwohnerrat Ruedi Donat schlägt vor, diesen umzuzonen und für die Schule zum Waldschulhaus umzugestalten. Die Schulleiter begrüssen das. Und der Gemeinderat wäre bereit, nötige Abklärungen zu treffen.

Ein Schulhaus direkt am Waldrand, das von allen Wohler Schulen genutzt werden kann – eine tolle Vorstellung. Es gäbe sogar ein Gebäude, das gross genug dafür wäre und zudem nicht recht genutzt werden kann: den ehemaligen Forstwerkhof an der Bremgarterstrasse. Die Idee hat Mitte-Einwohnerrat Ruedi Donat im Januar mittels Postulat eingebracht. Nun zeigt der Gemeinderat, dass sowohl er als auch die Wohler Schulleiterkonferenz diese Idee gerne weiterverfolgen würden.

Könnte der alte Forstwerkhof Wohlen an der Bremgarterstrasse zu einem Aussenschulhaus werden? Der Gemeinderat wäre bereit, das abzuklären. (29.11.2022) Bild: Marc Ribolla

Doch da gibt es erst noch einige Hürden zu nehmen. Seit Jahren weiss die Gemeinde Wohlen nicht, was sie mit dem ehemaligen Forstwerkhof am Waldrand anfangen soll. Für Forstarbeiten braucht sie ihn längst nicht mehr. Und mögliche Mieter sind eingeschränkt, weil das Gebäude in der Landwirtschaftszone liegt. Darum müsste er als erstes für eine schulische Nutzung umgezont werden. Das wäre schon bald möglich, weil die Gesamtrevision der Nutzungsplanung ab 2025 in Angriff genommen werden soll.

Einwohnerrat müsste erst das Postulat überweisen

Die Ortsbürger, auf deren Land der Forstwerkhof steht, haben eine entsprechende Umzonung bereits gutgeheissen. Doch eine solche ist nur möglich, wenn ein konkretes Projekt besteht. Nun wäre der Gemeinderat gefragt. Er müsste eine Nutzungsabklärung und -konzeption in die Wege leiten. Es müsste überprüft werden, ob der Standort für eine Natur- und Umweltbildung geeignet wäre. Und bei den kantonalen Fachstellen müsste geklärt werden, was an diesem Ort möglich wäre.

Der Gemeinderat ist bereit, diese Abklärungen zu treffen. Dies hat er in einem Schreiben zu seiner Haltung schriftlich mitgeteilt. Dafür muss der Einwohnerrat Ruedi Donats Postulat in einer der kommenden Sitzungen an den Gemeinderat überweisen.

Ausserdem teilt er im Schreiben mit: «Die Schulleitungskonferenz sieht in einem Aussenschulzimmer in Waldnähe durchaus einen pädagogischen Mehrwert und Möglichkeiten, dass Kinder und Jugendliche in direkten Kontakt mit der Natur treten und die Schönheit und Vielfalt ihrer unmittelbaren Umgebung erleben können.»