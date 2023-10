WOHLEN «Ein grosses Danke an alle»: Gemeinde Wohlen verleiht Kulturpreis an Filmklub Wohlen Der Filmklub Wohlen ist eine Kulturinstitution, die kaum mehr aus der Gemeinde wegzudenken ist. Nun wurde der Verein für seine Arbeit ausgezeichnet. Die Auszeichnung kommt in einer nicht ganz einfachen Zeit für den Klub.

Der Saal im Winterquartier des Circus Monti ist am Freitagabend voll. Aber nicht etwa, weil der Circus eine Vorstellung hat, sondern weil die Gemeinde Wohlen den Kulturpreis an den Filmklub vergibt. In vergangenen Jahren fand die Preisverleihung oftmals in geschlossenem Rahmen statt, dies hat man für dieses Jahr wieder geändert.

Der Filmklub erhielt eine Urkunde und einen finanziellen Zustupf. Bild: Melanie Köchli/Aargauer Zeitung

«Kulturveranstaltungen werden vom Publikum getragen», sagte Gemeinderat und Präsident der Kulturkommission Roland Vogt. Ebendieses Publikum ist auch für den Filmklub wichtig. Und weil man das Publikum schon im Saal hat, entschloss man sich, im Anschluss an die Preisverleihung noch den Film «Die stillen Trabanten» zu zeigen, an dem Laudator Kaya Inan mitgewirkt hat.

Laudator Kaya Inan hat beim Film «Die stillen Trabanten» mitgewirkt. Bild: Melanie Köchli/Aargauer Zeitung

Kino im Zeitalter von Streaming

In seiner Laudatio ging Filmeditor Inan auf die Geschichte des Filmklubs ein. 1966 wurde der Klub auf Initiative von Josef Abt und Herbert Koch gegründet. Schon damals hatte er die Absicht, weniger bekannte Filme zu zeigen und öffentlich dazu Stellung zu nehmen. Auch heute noch lebt der Filmklub von dem Austausch des Publikums über den gezeigten Film und den daraus entstehenden Diskussionen.

Im Zeitalter von Streaming sei dieser Austausch umso wichtiger, betonte Inan. Er selbst sei in seiner Zeit als Kantischüler auch Mitglied des Filmklubs gewesen. Einen Film im Kino zu sehen, sei nicht dasselbe wie einen Film in den eigenen vier Wänden zu schauen. Wohl auch deswegen bemüht sich der Filmklub, trotz fehlendem Kino in Wohlen Filme in einer anderen Räumlichkeit zu zeigen.

Filmklub-Präsident Daniel Renggli dankte allen, die den Klub in seiner 57-jährigen Geschichte geprägt und unterstützt haben. Bild: Melanie Köchli/Aargauer Zeitung

In der kommenden Saison darf der Filmklub seine Filme im Vortragssaal der IBW zeigen. Filmklub-Präsident Daniel Renggli zeigt sich dankbar für diese Möglichkeit. «Es ist nicht einfach, eine Saison zu organisieren ohne Kino», erklärte er nach der Preisverleihung. Das merke man auch an den Zuschauerzahlen. Seitdem das Kino Rex geschlossen sei, seien diese deutlich geschrumpft.

Urkunde und finanzieller Zustupf

In seiner Rede fand Renggli kaum ein Ende in seiner Dankbarkeit. Besonderen Dank galt allen, die den Filmklub in seiner inzwischen 57-jährigen Geschichte prägten und mittrugen. Auch der Kulturkommission der Gemeinde, die den Preis jedes Jahr an eine andere Person oder Institution vergibt, dankte Renggli ausführlich.

Roland Vogt, der die Kulturkommission an diesem Abend vertrat, hatte die Ehre, Renggli, der mit dem Vorstand auf der Bühne im Winterquartier des Circus Monti stand, den Preis zu übergeben. Doch nicht nur eine Urkunde erhielt der Filmklub von der Gemeinde Wohlen. Die Auszeichnung ist mit einem finanziellen Zustupf für die Vereinskasse verbunden.

Der Gemeinderat und Präsident der Kulturkommission, Roland Vogt, übergab den Preis. Bild: Melanie Köchli/Aargauer Zeitung

Dass der Filmklub diesen finanziellen Beitrag gut gebrauchen kann, ist klar. Das Vereinsvermögen ist in den letzten Jahren deutlich geschrumpft. Unterkriegen lässt sich der Filmklub davon aber nicht. Man hofft, dass es bald wieder ein Kino in Wohlen gibt und die Zuschauerzahlen damit auch wieder zunehmen. «Bis dahin», sagte Renggli, «nehmen wir es, wie es kommt.»