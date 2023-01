Wohlen Ehrenkammerer «Dani de Gsellig» musste jahrelang still halten – nun will er die kommende Fasnachtszeit geniessen Daniel Bigler ist der Ehrenkammerer 2023 der Wohler Kammergesellschaft. Er erzählt, wieso sein Hut der Schönste ist, was er für sein Amt empfindet und weshalb er sich den Namen «Dani de Gsellig» ausgesucht hat.

Daniel Bigler alias «Dani de Gsellig» in seinem Ehrenkammerer-Outfit. Marc Ribolla

Vor elf Tagen ist die Bürde des jahrelangen Schweigenmüssens von Daniel Bigler endlich abgefallen. Dann nämlich wurde er bei der Inthronisation im Casino zum neuen Ehrenkammerer 2023 der Wohler Kammergesellschaft gekürt und musste nicht mehr schweigen. «Es ist tatsächlich fast wie eine Befreiung gewesen», muss der 63-Jährige mit einem Lachen eingestehen.

Um die Person des Ehrenkammerers wird bekanntlich im Vorfeld stets ein grosses Geheimnis gemacht. Seit mehr als zweieinhalb Jahren, seit Frühsommer 2020, wusste Bigler, dass er der nächste Ehrenkammerer sein würde. Damals wurde er für das Amt angefragt und sagte zu. Doch sowohl 2021 als auch 2022 fiel die fasnächtliche Krönung wegen der Pandemie ins Wasser.

«Ich bin zweimal parat gewesen. Aber mit dem Stillhalten hatte ich während all der Zeit kein Problem», erzählt er schmunzelnd. In den vergangenen Jahren habe er bei den Tipps immer zum engeren Favoritenkreis gehört, deshalb habe er gegen aussen auch heuer eine gewisse Gelassenheit zeigen können.

Als 15-Jähriger besuchte er schon den Kammerball

Damit ist nun für Daniel Bigler und seine Partnerin Katharina aber Schluss. Nun steht er als «Dani de Gsellig» und Nachfolger von «Urs de Wyhändler» definitiv im Mittelpunkt. Seit 2000 ist Bigler Mitglied der Wohler Kammergesellschaft. Fasnächtler mit Herzblut und Engagement ist er aber schon seit Jahrzehnten.

«Ich erinnere mich noch gut, wie ich als 15-Jähriger unerlaubterweise den Kammerball besuchte», sagt er mit einem Strahlen im Gesicht. Danach war die Fasnacht immer eine wichtige Jahreszeit im Leben des Wohlers, der auf dem Sunnezyt-Hof aufgewachsen ist. Und heute nicht weit davon entfernt wohnt.

Der neue und der alte Ehrenkammerer mit ihren Partnerinnen bei der Inthronisation 2023 im Wohler Casino. Verena Schmidtke (13.1.2023)

Bei der Kammergesellschaft engagiert sich Bigler besonders tatkräftig beim Wagenbau und er ist auch seit mehreren Jahren im Vorstand, wo er die Charge des Friedensrichters besetzt. «Es gibt als Friedensrichter ab und zu etwas zu tun, aber eher wenig», gibt er zu.

Seinen Spitznamen als Ehrenkammerer durfte er wie seine Vorgänger allein bestimmen. Bigler wählte mit «Dani de Gsellig» einen seiner Charakterzüge, wie er selber sagt. «Ich bin ein geselliger Mensch und habe gerne Besuch. Und ich bin bei Anlässen immer am letzten Tisch und wenn ich ihn dazu wechseln muss», meint er augenzwinkernd.

«Ich finde ihn den schönsten Hut von allen»

Das Amt des Ehrenkammerers bringt in den Tagen und Wochen rund um die Fasnacht einiges an zeitlichen Aufwand mit sich. Beruflich ist Bigler als Chef der Lastwagen-Instandhaltung bei der Schweizer Armee in Othmarsingen tätig. Arbeitstechnisch sei dies kein Problem, da er einen Teil der Überzeit abbauen könne. «Es braucht einen gewissen Effort, aber das ist als Ehrenkammerer einfach so», hält Bigler fest.

Die Plakette, das Zepter und der spezielle Ehrenkammerer-Hut 2023 zvg

Besonders stolz ist er übrigens auf seinen roten Ehrenkammerer-Hut, den er bei der Inthronisation auf der Bühne das erste Mal zu Gesicht bekommen hat. «Ich finde ihn den schönsten Hut von allen bisherigen. Die Verzierung ist sehr schwungvoll und passt», sagt «Dani de Gsellig». Ihm gefällt auch, dass die Verzierung auf den Hut speziell genäht ist.

«Der Kinderumzug ist auch schön zu begleiten»

Etwas Pech hat Bigler, dass er dieses Jahr nicht in den Genuss eines Fasnachtsumzugs in Wohlen kommt, der nur alle zwei Jahre abwechselnd mit Dottikon stattfindet. Enttäuscht ist er deswegen aber gar nicht, wie er betont. «Ich freue mich auch ohne den grossen Wohler Umzug am Sonntag beispielsweise auf den Schmutzigen Donnerstag mit dem Kinderumzug. Dieser ist auch schön zu begleiten», sagt der Ehrenkammerer.

«Dani de Gsellig» mit Partnerin Katharina auf dem offiziellen Ehrenkammererfoto 2023. zvg

Auch ansonsten ist sein Programm gespickt mit vielen Anlässen, zu denen er in den meisten Fällen auch von seiner Partnerin Katharina begleitet wird, die ebenfalls eine begeisterte Fasnächtlerin ist. Bigler freut sich auch riesig auf die Eröffnung des 191. Kammerballs im Casino Wohlen am 18. Februar.

«Ich habe nie bereut, dass ich bei der Kammergesellschaft mitgemacht habe. Es sind hier auch einige sehr enge Freundschaften entstanden», sagt er. Nun will er die fünfte Jahreszeit und sein Amt richtig geniessen. Denn jeder der aktuell rund 70 Kammerherren kann nur einmal Ehrenkammerer werden.