Wohlen «Durchgehende Risse, Belagsschäden und diverse Belagsflicke»: 2,2 Mio. Franken für Sanierung zweier Strassen Der Gemeinderat Wohlen betont oft, wie wichtig es ist, die Infrastruktur instand zu halten. Jetzt bringt er zwei Anträge für total 2,2 Mio. Franken vor den Einwohnerrat: die Sanierung der Unteren Farnbühlstrasse Mitte sowie jene der Hochwacht- und Kapellstrasse, Abschnitt Gyrenhübel- bis Jurastrasse.

«Der Strassenabschnitt hat seine Lebensdauer erreicht», schreibt der Gemeinderat zur Unteren Farnbühlstrasse. «Der Belag weist durchgehende Risse, Belagsschäden und diverse Belagsflicke auf. Im betroffenen Strassenabschnitt fehlt zudem eine sichere Fusswegverbindung», heisst es im Bericht und Antrag an den Einwohnerrat weiter. Darum muss die Strasse dringend saniert werden.

Die Untere Farnbühlstrasse weist unzählige Risse, Schäden und Belagsflicke auf und muss dringend saniert werden. Jetzt ist das Projekt ausgearbeitet. Bild: Vianne Häfeli

Es geht um einen 220 Meter langen Strassenabschnitt, der im Süden an die Freiämterstrasse stösst. Da Gemeinde und Kanton an der Freiämterstrasse eine grössere Sanierung und Umgestaltung planen, müssen die Arbeiten an der Unteren Farnbühlstrasse zeitlich gestaffelt in zwei Etappen erfolgen.

Ziel der Sanierung ist es aber nicht nur, den Strassenbelag zu erneuern, sondern auch, die Sicherheit für Zufussgehende zu erhöhen. Dafür gibt es ein durchgehendes Trottoir von 1,5 Metern Breite.

Arbeiten sollen 2024/2025 erfolgen

Aufgrund dieses Trottoirs werden die einmündenden Erschliessungsstrassen Margelackerweg, Rotackerweg und Reithallenweg keinen Rechtsvortritt mehr haben. Die Tempo-30-Zone wird beibehalten. Und die Strasse wird von etwa 4,50 Metern durchgehend auf 5,20 Meter verbreitert.

Auch die Strassenentwässerung wird im gesamten Abschnitt neu erstellt. Die Beleuchtung wird komplett ersetzt und auf den neusten Stand gebracht. «Die Standorte der Kandelaber werden wo möglich optimiert», schreibt der Gemeinderat. Zudem werden in der Etappe 1 die Werkleitungsarbeiten mit dem Bau der Büttikerbachleitung in der Freiämterstrasse koordiniert. Mit den Arbeiten wird frühestens im Sommer 2024 gestartet. Die Strasseninstandstellung folgt frühestens ab Mitte 2025.

Abgesehen von einem neuen Belag erhält die Untere Farnbühlstrasse auch ein durchgehendes Trottoir, um den Fussgängerverkehr sicherer zu machen. Bild: Vianne Häfeli

Mit der Ausführung der zweiten Etappe wird ab Herbst 2024 bis Frühling / Sommer 2025 gerechnet. Dort muss die Gemeinde keine eigenen Werkleitungen ersetzen, aber IBW Technik AG, Swisscom und Sunrise haben Ausbaubedarf angemeldet.

Das Projekt kostet 532'000 Franken und kommt am 13. November vor den Einwohnerrat. Der Gemeinderat fasst zusammen: «Das vorliegende Projekt vereint sowohl die sanierungstechnischen, die verkehrstechnischen als auch die gestalterischen Aspekte in einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Gesamtlösung.»

Werkleitungen sind in einem kritischen Zustand

Auch die Hochwacht- und Kapellstrasse sind dringend sanierungsbedürftig. Die Werkleitungen (Wasser, Gas, Strom und öffentliche Beleuchtung) in der Hochwachtstrasse seien laut Strassenzustandserhebung von 2022 in einem kritischen Zustand. Die Sanierungsarbeiten der IBW Technik AG drängen also. «Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Gemeinde Wohlen, die Strassenzüge einer ganzheitlichen Sanierung zu unterziehen und die Strasse nach den heutigen Anforderungen umzugestalten», heisst es im zweiten Bericht und Antrag, den der Gemeinderat diese Woche publiziert hat.

Ausserdem wird die Ortsbuslinie 1 ab der Einführung des Fahrplans 2024 via Wagenrainstrasse und Steingasse anstatt via Hochwacht- und Kapellstrasse verkehren. «Mit der neuen Strassenauslegung sollen deshalb speziell die Bedürfnisse des Fuss- und Veloverkehrs berücksichtigt werden», schreibt der Gemeinderat.

Grössere Abwasserleitung und neuer Verteilschacht

Zudem sind die öffentlichen und privaten Abwasserleitungen in sehr schlechtem Zustand und undicht. Das Projekt sieht vor, eine neue Sammelleitung mit Ableitung in Richtung Kapellstrasse zu erstellen. Die privaten Eigentümer von schadhaften Hausanschlussleitungen werden aufgefordert, ihre Abwasserleitungen ebenfalls zu sanieren.

Die bestehende Abwasserleitung hat einen Durchmesser von 600 Millimetern. Das ist zu klein, um die anfallenden Abwassermengen ableiten zu können. Deshalb soll sie durch eine mit 800 Millimetern Durchmesser ersetzt werden. Ein neuer Verteilschacht kann bei Starkregenereignissen zudem einen Teil des Wassers in die Leitung Richtung Kirchenplatz-Kreisel ableiten.

Zwei weitere Abwasserleitungen werden grabenlos saniert. «Die restlichen Abwasserleitungen im Bereich der Hochwachtstrasse befinden sich in einem guten, zufriedenstellenden Zustand», schreibt der Gemeinderat.

Die Ausführung erfolgt in zwei Etappen 2024 und 2025. Die Kosten belaufen sich auf 1,19 Mio. Franken für die Strassensanierung und 397'000 Franken für die Sanierung und Instandstellung der Kanalisationen. Auch dieses Geschäft kommt am 13. November vor den Einwohnerrat.