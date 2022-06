Wohlen Doriz Abt und ihr «Tanzlade» sind eine Institution im Dorf: Jetzt feiern sie ihren 20. Geburtstag Seit zwei Jahrzehnten steht der «Tanzlade» in Wohlen für Hip-Hop, Zumba, Gymfit und Line-Dance. Inhaberin Doriz Abt blickt zurück auf bewegte Jahre und verrät, wie sie damals Hip-Hop für sich entdeckte und viele Freiämterinnen und Freiämter mit ihrer Begeisterung ansteckte.

Doriz Abt (hinten Mitte mit Jeansjacke) ist stolz auf ihre Tanzlade-Crew. zvg

Vor Freude umherspringende, schreiende Kinder – was für einige ein Albtraum ist, lässt Doriz Abts Herz höherschlagen. Die zierliche Hip-Hop-Instruktorin mit den strahlenden Augen schwärmt: «Mein Herz geht auf, wenn ich die Kinder auf der Bühne sehe.»

Seit 20 Jahren unterrichtet sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Herzblut in verschiedenen modernen Tanzstilen. Zu ihrer Berufung fand sie vor 34 Jahren. Nach der Geburt ihres Sohnes wollte sie die Schwangerschaftskilos auf lustvolle Art und Weise loswerden. Sie besuchte einen Jazzdance-Workshop und kam auf dem Weg dahin an einem Saal vorbei, aus dem fetzige Hip-Hop-Musik dröhnte. Der Wohlerin wurde schlagartig bewusst: «Das ist mein Ding!»

Die Breakdancer sorgen an den Shows immer wieder für einen Schockmoment. zvg

Sie holte sich Inspirationen aus Los Angeles

Die damals junge Frau reiste mehrere Male nach Los Angeles und entdeckte dort ihre ganz grosse Leidenschaft, Hip-Hop-Choreografien. «Die Freiheit, Freude und Spontanität, die Hip-Hop ausdrückt, hat mich gepackt.» Dank dieser Aufenthalte in Amerika war sie stets auf dem aktuellsten Stand und wurde immer wieder neu inspiriert. Sie erzählt:

«Die lockere Art in Los Angeles hat mich fasziniert. Egal ob dick oder dünn, gross oder klein, Hauptsache war, dass man zusammen Spass hatte.»

Neun Jahre bot sie im Rahmen des Schulsports in Wohlen und anderen Freiämter Gemeinden Jazz- und Hip-Hop-Kurse an. Mit ihrer Hip-Hop-Begeisterung steckte sie viele Jugendliche an. So kam es, dass sie mit etwa 40 ihrer motiviertesten Schülerinnen und Schüler im Keller des Angliker Schulhauses auch ausserhalb der Schulzeit tanzte.

Viele Tanzende der Hip-Hop-Gruppe Streethoppers des «Tanzlade» sind seit vielen Jahren dabei und leiten heute selber Kurse. zvg

Die Nachfrage nach Hip-Hop-Kursen wurde immer grösser und die verfügbaren Räumlichkeiten immer knapper. Da sei ihr klar geworden, dass sie sich auf die Suche nach einem eigenen Studio machen müsse. Ende Mai 2002 wurde der Traum Realität und sie eröffnete, damals noch an der Aeschstrasse in Wohlen, ihren eigenen «Tanzlade».

«Meine Kundschaft ist meine zweite Familie»

Später zog sie um an die Freiämterstrasse, wo sie seither zwei moderne Tanzräume mit viel Platz und Licht betreibt. Aktuell bietet sie mit ihrem 20-köpfigen Leiterteam wöchentlich 37 Kurse an. Viele Tänzerinnen und Tänzer sind von Kindsbeinen an dabei. Sie freut sich: «Dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, verdanke ich nur meinen treuen Leitenden und meiner ebenso treuen Kundschaft – meiner zweiten Familie.»

Die jungen Tänzerinnen und Tänzer treten immer mehr in Doriz Abts Fussstapfen. zvg

Zukünftig will sich Doriz Abt etwas zurückziehen. Einerseits, um ihre Schulter zu schonen, da sie sich einen Faserriss zugezogen hat und diesen operieren lassen muss. Andererseits, damit auch andere passionierte Tanzende erste Erfahrungen im Unterrichten sammeln können.

Sie erzählt: «Es freut mich, zu sehen, wie meine Tänzerinnen und Tänzer immer mehr in meine Fussstapfen treten. Sie machen es alle grossartig.» Ihre Tanzschuhe werde sie bestimmt nicht ganz an den Nagel hängen, ist sie sich sicher. Sie brauche die Bewegung und liebe das Tanzen nach wie vor.