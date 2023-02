Wohlen Die Raiffeisenbank Wohlen feiert ihren 80. Geburtstag – und das gute Ergebnis aus dem Jahr 2022 Im 2022 konnte die Raiffeisenbank Wohlen ihren Geschäftserfolg erhöhen, neue Mitglieder in der Bankleitung willkommen heissen und ihren ersten Kundenevent durchführen. Nun freuen sich die Verantwortlichen auf die Ereignisse im Jubiläumsjahr 2023.

Die Mitglieder der Bankleitung der Raiffeisen Wohlen können auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurückblicken: Rames Sothy (neu), Kathrin Peter-Koch (Stv. Vorsitzende der Bankleitung), Patrick Meyer, Erich Füglistaler (Vorsitzender der Bankleitung) und Oliver Jürgen Leder (neu) (von links). Bild: zvg

Wie bereits in den vergangenen Jahren konnte die Raiffeisenbank Wohlen auch 2022 ein sehr gutes Ergebnis ausweisen, wie diese mitteilt. «Das entgegengebrachte Kundenvertrauen spiegelt sich in den Kundeneinlagen im Wert von 1,23 Milliarden Franken wider», schreiben die Verantwortlichen. Das entspreche einem Zuwachs von 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch das Kerngeschäft wuchs mit einer Zunahme der Hypothekarforderungen um 7,37 Prozent auf 1,18 Milliarden Franken. Die Kundenausleihungen belaufen sich mit einem Zuwachs von 7,2 Prozent auf 1,19 Milliarden Franken. Lediglich das Depotvolumen hat sich aufgrund der unsicheren Marktlage etwas verkleinert und beträgt 177,4 Millionen Franken.

Zudem mussten dieses Jahr dank der genauen Kreditprüfung und vorsichtigen Kreditpolitik der Raiffeisenbank Wohlen keine neuen Wertberichtigungen und Rückstellungen gebildet werden. Gesamthaft resultiert eine Bilanzsumme von 1,5 Milliarden Franken, was einem Zuwachs von 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Leder und Sothy wurden in die Bankleitung befördert

Wie erwartet, seien die Kosten im Geschäftsjahr 2022 auch inflationsbedingt gestiegen, teilt die Bank weiter mit. «Die Raiffeisenbank Wohlen engagiert sich weiterhin in Form von Sponsoring für regionale Projekte und Vereine.» Zudem führte sie, nebst der Orientierungsversammlung im «Das Zelt», ihren ersten Kundenevent durch.

Trotz höherer Kosten konnte 2022 ein höherer Geschäftserfolg von 6,19 Millionen Franken (Vorjahr: 5,48 Millionen Franken) verbucht werden. «Die Raiffeisenbank Wohlen ist somit äusserst stabil aufgestellt und für die kommenden Jahre gerüstet», schreibt die Bank weiter.

Der Verwaltungsrat beförderte per 1. Januar 2022 Oliver Leder, Leiter der Privatkundenberatung, und Rames Sothy, Leiter Vermögensberatung, in die Bankleitung. «Mit der Erweiterung der Bankleitung auf fünf Personen wird die Führungsbasis der Raiffeisenbank Wohlen weiter gestärkt», ist die Bank überzeugt.

Heuer feiert die Bank ihren 80. Geburtstag

Die Raiffeisenbank Wohlen wurde 1943 gegründet und feiert dieses Jahr bereits ihr 80-Jahr-Jubiläum. «Die Bank hat sich in dieser Zeit zu einer wichtigen Finanzdienstleisterin in der Region Freiamt entwickelt», schreibt die Bank in ihrer Mitteilung.

In den insgesamt vier Geschäftsstellen werden 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, drei davon sind in Ausbildung. Die Bank zählt per 31. Dezember 2022 rund 24'000 Kundinnen und Kunden. Davon sind 11'350 als Genossenschafterinnen und Genossenschafter Teilhabende der Bank. Die Mitglieder dürfen sich dieses Jahr zur Feier des 80. Geburtstages auf eine Orientierungsversammlung im «Das Zelt» freuen. (az)