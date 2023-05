Wohlen Die Mitte-Partei wählt erstmals Frauen an die Spitze: Sonja Isler-Rüttimann und Stefanie Dietrich-Meyer übernehmen den Lead Die Wohler Mitte-Partei hat mit Sonja Isler-Rüttimann und Stefanie Dietrich-Meyer zwei Frauen ins Co-Präsidium gewählt. Sie treten die Nachfolge von Harry Lütolf an, der die Ortspartei während acht Jahren führte.

Harry Lütolf verabschiedete sich als Präsident der Mitte-Partei. An seine Stelle wählte die Versammlung Sonja Isler-Rütimmann (links) und Stefanie Dietrich-Meyer. Bild: zvg

Mit Sonja Isler-Rüttimann und Stefanie Dietrich-Meyer treten zwei Wohler Mitte-Einwohnerrätinnen die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Harry Lütolf an. Sie wurden am Mittwochabend einstimmig von der Versammlung gewählt. Die beiden teilen sich das Amt. Das Co-Präsidium ist ein Novum für die Partei. Bisher wurde die Wohler Mitte ausschliesslich von Männern geführt, «und das während 120 Jahren», fügt Harry Lütolf an.

Alleine könnten sie das Amt nicht stemmen, aber als Team seien sie in der Lage, neben Familie und Beruf, die Arbeit zu tragen, betonten die Frauen in ihrer Antrittsrede. Sie würden nicht nur am selben Strick ziehen, sondern sich auch in ihren Fähigkeiten bestens ergänzen, und sie freuen sich: «Wir übernehmen eine gut funktionierende und gut aufgestellte Partei.» Mit dem Entscheid für eine weibliche Parteileitung unterstreiche die Wohler Mitte-Partei zudem die konsequente Frauenförderung, lobten sie.

Sonja Isler-Rüttimann verabschiedete Harry Lütolf mit einer Laudatio aus seinem Amt. Er führte die Geschicke der Partei während acht Jahren. Dabei musste er anlässlich der Kommunalwahlen 2017 einen Rückschlag verkraften, den die Partei an den nachfolgenden Wahlen im Jahr 2021 teilweise wieder habe gutmachen können.

Er tritt nach acht Jahren von seinem Amt zurück: Harry Lütolf. Bild: Britta Gut (22. 6. 2021)

Die Partei verfügt in Wohlen über einen Wähleranteil von 19,3 Prozent, was über dem kantonalen Schnitt liegt und sie zur zweitstärksten Partei in der Gemeinde macht. Das erfüllt Lütolf mit Stolz, wie er in seinen Abschiedsworten an die Parteimitglieder schrieb. Sein Rücktritt erfolgte für Aussenstehende zu einem unerwarteten Zeitpunkt. Er begründete ihn damit, dass er zurücktreten wolle, solange er noch geschätzt werde. Die Versammlung verabschiedete ihn mit Standing Ovations.

Den Erfolgskurs wollen sie weiterführen

Auf die beiden Co-Präsidentinnen wartet ein gerüttelt Mass an Arbeit. Anlässlich der Generalversammlung musste der Rücktritt von Kassierin und Vorstandsmitglied Janine Zehren verkündet werden. Sie zieht weg von Wohlen und stellte ihr Amt zur Verfügung.

In zwei Jahren finden die Kommunalwahlen statt, für die es erste Weichen zu stellen gilt. Sie wollen den Erfolgskurs unbedingt beibehalten und ausserdem versuchen, viele Menschen für ein politisches Amt zu begeistern, blickten die beiden Frauen optimistisch in die Zukunft. Sie kündigten zudem an, dass sie in der nächsten Zeit ihre Partei und die politische Arbeit bekannter machen wollen.