Wohlen Die Mitte-Partei fordert eine markante Gebührenreduktion für die Wohler Dauerparkkarten Die Mitte-Partei rechnet in ihrer Motion vor, dass die Reduktion der Parkgebühren eine Einnahmenreduktion von 100’000 Franken ausmacht. Für die Einwohnerschaft sei dies eine spürbare Entlastung. Sie fordert, dass die Preise angepasst werden.

Kürzlich rügte der eidgenössische Preisüberwacher die zu hohen Preise für das Dauerparken auf öffentlichem Grund. Diese Meldung bringt nun die Wohler Mitte-Partei auf den Plan. Sie fordert mittels Motion, dass die Jahresgebühren für Dauerparkkarten markant reduziert werden.

Ein Vergleich mit anderen Aargauer Städten zeige auf, dass die Dauerparkkarten in Wohlen deutlich teurer seien, schreibt Einwohnerrat Harry Lütolf in der Motion. So kostet eine Jahreskarte in Wohler Wohngebieten 600 Franken und in der Einstellhalle beim Bahnhof 1400 Franken.

Lütolf schreibt: «In Aarau und Brugg kann die Anwohnerschaft Dauerparkkarten für jeweils 300 Franken pro Jahr beziehen, in Lenzburg für 360 Franken, in Rheinfelden für 440 Franken.» In Zürich koste eine Dauerparkkarte für die blaue Zone 300 Franken im Jahr.

Eine markante Reduktion der Preise für Dauerparkkarten, unter anderem auch für die Tiefgarage beim Wohler Bahnhof, fordert die Mitte in einer Motion. Bild: Marc Ribolla

(27. 6. 2022)

Er folgert: «Dem Preisüberwacher ist beizupflichten: Die Preise für Dauerparkkarten sind in Wohlen eindeutig zu hoch!» Bereits bei der Revision des Parkierungsreglements vom Mai 2016, beziehungsweise Juni 2021, seien diese Preise ein Thema im Einwohnerrat gewesen. Dies auch im Zusammenhang mit der spärlich belegten Einstellhalle beim Bahnhof.

Lütolf rechnet vor: «Gemäss Rechnung 2021 der Einwohnergemeinde belief sich der Ertrag für Parkkarten auf rund 105’000 Franken, im Budget 2023 wurden unter dem Ertrag in der P+R-Anlage Bahnhof 200’000 Franken eingesetzt. Mit einer markanten Reduktion der Preise für Dauerparkkarten – im Sinne der vorliegenden Motion – kann von einer Einnahmenreduktion von um die 100’000 Franken ausgegangen werden.»

Das sei vergleichsweise wenig für die Gemeinde, aber eine Entlastung für die Einwohnerschaft, so Lütolf. Er fordert, dass der Revision des Reglements eine Anpassung der Parkierungsordnung mit markanter Reduktion der Kosten für Dauerparkkarten folgt.