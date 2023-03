Wohlen «Die Magie von Licht und Dunkel» und ein runder Geburtstag – die IBW hat etwas zu feiern Am 16. Juni 2023 zeigt die Wohler IBW im Rahmen ihrer Jahresinformation «IBW persönlich», welch vielseitige Rolle das Licht bei der IBW spielt. Danach lädt die traditionelle IBW Jazz Night zum Flanieren im Dorfzentrum – bereits zum zehnten Mal.

Sandkünstlerin Katrin Weissensee wird passend zum Motto das Publikum mit «der Magie von Licht und Dunkel» verzaubern.

«Als wir die diesjährige Ausgabe von ‹IBW persönlich› planten, war von Anfang an klar: Wir suchen nicht nach einem opulenten Spektakel», sagt Hans-Ulrich Pfyffer, Verwaltungsratspräsident der IB Wohlen AG, in einer aktuellen Medienmitteilung. «Dies wäre angesichts der globalen Situation, aber auch vor dem Hintergrund der angespannten Energiemärkte, fehl am Platz gewesen.»

Mit «Licht» steht denn auch nun ein Thema im Zentrum der Veranstaltung, das weit über die rein technischen Aspekte hinausgeht. «Licht steht für Behaglichkeit, für Wärme – und letztlich auch für Hoffnung und Zuversicht», führt Peter Lehmann, Vorsitzender der IBW-Geschäftsleitung, aus. «Wir wollen zeigen, welch vielseitige Rolle das Licht bei der IBW spielt – und damit auch im Alltag unserer Kundinnen und Kunden.»

Getreu dem Motto wird Poesie in den Sand gemalt

Passend dazu präsentiert die IBW mit der Sandmalerin Katrin Weissensee eine Künstlerin, die bei ihren Auftritten das poetische Potenzial des Lichts ausschöpft und beweist, wie sehr das Licht erst vor dem Hintergrund des Dunkels seine volle Kraft entfaltet. All ihre Sandgeschichten entstehen zu passender Musik live vor den Augen des Publikums.

«IBW persönlich» beginnt am 16. Juni um 18 Uhr im Casino Wohlen. Die Einladung erhalten alle IBW-Kundinnen und -Kunden in diesen Tagen. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter www.ibw.ag/ibwpersoenlich oder unter 056 619 19 19. Eingeläutet wird der Abend von den swingenden Showtalenten der Crazy Hoppers.

Sobald «IBW persönlich» ausklingt, dringen in der Regel bereits die ersten Beats der IBW Jazz Night hinüber zum Casino Wohlen. OK-Präsident Beat Koch setzt wiederum auf das bewährte Konzept – und darf dabei ein kleines Jubiläum feiern. «Ich kann es kaum glauben: Seit der ersten Ausgabe 2013 ist schon ein Jahrzehnt vergangen», so Beat Koch. Das Programmheft zur IBW Jazz Night 2023 erscheint nach Ostern. (az)