Wohlen Die Integra brachte ihr Schiff durch stürmische See – mit einem neuen Kapitän an Bord Das vergangene Jahr war ein stürmisches für die Integra. Die Stiftung für Behinderte im Freiamt musste nicht nur personelle Abgänge verzeichnen, Corona sorgte zudem für Ausfälle in der Gastronomie und der Produktion.

Roberto Viera absolviert die praktische Ausbildung im Bereich Logistik. Er hofft, dass er damit die Grundlage für eine Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt legen kann. Nathalie Wolgensinger

Langsam kehre wieder Normalität ein, stellte Integra-Geschäftsführer Peter Truttmann mit hörbarer Erleichterung fest. Gemeinsam mit Verwaltungsratspräsidenten Walter Küng und dem Leiter Arbeit, Stephan Baumann, lud er am Montag zum Medientermin ein.

Nicht nur die Geschäftsleitung sehnte sich nach Normalität, auch die Klienten freuen sich, dass ab dem 1. Juni wieder alle an ihren gewohnten Arbeitsplätzen anzutreffen sind. Wer in der Integra arbeitet, aber nicht wohnt, der musste seiner Arbeitsstelle während der vergangenen Coronamonate fernbleiben. Diese strikte Trennung bewährte sich, das Virus konnte so von der Institution ferngehalten werden.

Ende April kam das kantonale Impfteam nach Wohlen. Rund 65 Prozent der Klienten hielten ihren Oberarm hin. Truttmann kommentiert:

«Das gibt uns eine gewisse Sicherheit. Dennoch müssen wir vorsichtig sein, Masken tragen und uns regelmässig testen lassen.»

Integra, die verlängerte Werkbank im Freiamt

Es war ein schwieriges Jahr, zog Stiftungsratspräsident Walter Küng Bilanz. Nebst dem Abgang von Geschäftsführer Urs Ammann kündigten zwei weitere Mitarbeitende der Geschäftsleitung ihre Stelle. Am 1. Juni konnte mit Peter Truttmann ein neuer Geschäftsführer präsentiert werden, und auch die anderen beiden Stellen sind wieder besetzt.

2020 war ein schwieriges Jahr für die Integra Freiamt.

zvg

Der Innerschweizer war vom ersten Arbeitstag an gefordert. Die Pandemie wirkte sich auf viele Bereiche aus. So wurde das Pandemie-Team gegründet, das sich wöchentlich zur Lagebesprechung trifft. Das habe sich bewährt, so Truttmann. Man sei nach wie vor in der komfortablen Lage, agieren zu können, statt reagieren zu müssen.

Die Pandemie machte sich auch im Auftragseingang bemerkbar. «Wir haben deutlich weniger Aufträge erhalten und konnten trotzdem neue Kunden gewinnen. Wir sind zuversichtlich, dass aus den kleineren Aufträgen im Laufe der Zeit grössere werden», so Truttmann. Er versteht die Integra als eine Art verlängerte Werkbank für das Freiamt und die Schweiz.

Die Kreativ-Abteilung musste kurzerhand in das ehemalige Restaurant im Chappelehof ausgelagert werden, wo es Klienten und Betreuenden leichter fiel, den erforderlichen Abstand einzuhalten. Ende Mai wird die Aussenstation geschlossen und die Klienten kehren an die Allmendstrasse zurück.

Sibylle Wild wurde neu in den Stiftungsrat gewählt

Sybille Wild aus Fahrwangen wurde neu in den Stiftungsrat der Integra Freiamt gewählt. Nathalie Wolgensinger

Die Rechnung schliesst, wie dies der Kanton vorschreibt, ausgeglichen. Und dies trotz enormer Mindereinnahmen im Bereich der Gastronomie. Das Restaurant Hans & Heidi konnte nur reduziert betrieben werden und die geplanten Events wurden allesamt abgesagt. Dass es trotz dieser schwierigen Umstände gelang, einen Gewinn zu erwirtschaften, sei der Vergütung der Pandemie-Versicherung, der Unterstützung des Kantons und einem haushälterischen Umgang mit Ausgaben zu verdanken, so Truttmann. Die Kantonsbeiträge wurden für Mehrausgaben für Desinfektionsmittel und Masken ausgerichtet.

Die Mitglieder des Stiftungsrates und der Stifterversammlung stellten sich der Wiederwahl. Stiftungsratspräsident Walter Küng, Vizepräsidentin Caroline Somma sowie René Eschmann und Nicole Laubacher wurden in ihren Ämtern bestätigt. Für den zurücktretenden Markus Loher wurde Sybille Wild aus Fahrwangen gewählt.

Loher bleibt der Integra erhalten, er wurde in die Stiftungsversammlung gewählt. Milly Stöckli (Muri), Peter Wertli (Wohlen) und Giordana Huonder (Rottenschwil) traten aus der Stiftungsversammlung zurück, sie werden ersetzt durch Matthias Fricker (Sarmenstorf) und Daniel Urech (Sins).

Roberto bei der Arbeit über die Schultern geschaut

Roberto Viera verpackt Bestellungen, die via Webshop getätigt wurden. Nathalie Wolgensinger

Künftig will man die Arbeit der Institution vermehrt der Öffentlichkeit präsentieren. Einen ersten Schritt in diese Richtung machte die Organisation anlässlich des Pressetermins. Truttmann lud zur Stippvisite in das neue Logistiklager am Schützenmattweg. In der ehemaligen Schreinerei absolvieren derzeit drei Lernende die praktische Ausbildung als Logistiker. Voller Stolz führte Roberto Viera durch sein Aufgabengebiet. Er stellt die Bestellungen aus einem Webshop zusammen, verpackt sie und gibt sie weiter an die Spedition. Die Zeichen stehen gut, dass er bald die berufliche Grundbildung mit Berufsattest absolvieren kann und damit fit für den ersten Arbeitsmarkt sein wird.