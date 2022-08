Wohlen Die Gemeindeordnung zu ändern, ist keine Option für den Gemeinderat – das sind seine Gründe dafür In einer Motion verlangt Einwohnerrat Manfred Breitschmid (SVP), dass nicht mehr der Gemeindeammann, sondern ein Ratsmitglied mit einer Ansprache die neue Legislatur eröffnet. Der Gemeinderat steht der Motion aus verschiedenen Gründen ablehnend gegenüber.

An der konstituierenden Sitzung zu Beginn dieses Jahres hiess Gemeindeammann Arsène Perroud den Rat willkommen. Andrea Weibel (10.1.2022)

Wer soll künftig das Parlament zum Beginn der neuen Legislatur im Einwohnerrat begrüssen? Soll dies der Gemeindeammann tun, wie er dies wie bisher schon tat oder soll künftig ein Ratsmitglied das Grusswort an die Versammlung richten? SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid stiess bei der letzten Eröffnung der neuen Legislatur sauer auf, dass der Gemeindeammann begrüsste und nicht ein Ratsmitglied.

SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid. zvg

In seiner Motion schreibt er, dass solche symbolische Momente den Eindruck stärken, der Einwohnerrat würde am Gängelband des Gemeinderates hängen. Er schreibt weiter:

«Leider herrscht in Wohlen oft die Meinung vor, dass das Parlament dem Gemeinderat zu folgen hätte.»

Nun liegt seit Freitag die Haltung des Gemeinderats zur Motion vor. Er beantragt dem Einwohnerrat, die Motion nicht zu überweisen. Diese wird am 29. August im Rat behandelt. Für die ablehnende Haltung führt die Exekutive verschiedene Gründe auf.

Unverhältnismässig und aufwendig

Der Gemeinderat weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass die von Breitschmid geforderte Anpassung eine Änderung der Gemeindeordnung notwendig macht und zählt auf, wie oft dies in der Vergangenheit bereits geschah. 2016 beugte sich der Einwohnerrat über die Gemeindeordnung. Während der Vernehmlassung äusserten sich die SVP und die Mitte ablehnend gegenüber der Anpassung, dass der Gemeindeammann und nicht mehr das amtsälteste Ratsmitglied die Sitzung eröffnet.

Der Rat hiess die Vorlage damals mehrheitlich gut und auch das Volk genehmigte sie anschliessend an der Urne. In seiner Antwort weist der Gemeinderat zudem darauf hin, dass in acht von insgesamt zehn Aargauer Parlamenten der Gemeindeammann die Einwohnerratssitzung zu Beginn der Amtsperiode eröffnet. Sechs von zehn Gemeinden (inklusive Wohlen) regeln diesen Vorgang in der Gemeindeordnung.

Daraus schliesst er, dass dieses Verfahren verbreitet und bewährt sei. Zumal die letzte Totalrevision der Gemeindeordnung im Jahr 2018 auf breite Zustimmung sowohl im Einwohnerrat als auch im Stimmvolk stiess. Er hält fest:

«Der Gemeinderat betrachtet es als nicht angebracht, in der Gemeindeordnung einen einzelnen Absatz zu ändern und diese in der Folge einer Teilrevision zu unterziehen.»

Das materielle Verfassungsrecht der Gemeinde bedürfe einer Stetigkeit, so der Gemeinderat und es solle deshalb nicht bereits nach einer Amtsperiode wieder zur Anpassung gelangen.