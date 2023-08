Wohlen Die erste Hürde ist genommen: 60 Frauen und Männer gaben den Startschuss für den Verein Leo’s Gastronomie Das hat selbst die grössten Optimisten überrascht: Das Interesse für die Vereinsgründung Leo’s Gastronomie war gross. Rund 60 Personen nahmen daran teil. Sie alle hegen den Wunsch, das Restaurant im Wohler Chappelehof im August des kommenden Jahres als Begegnungszentrum für Jung und Alt zu führen.

Es herrschte Aufbruchstimmung am Samstagmorgen im Chappelehof. Und das mitten auf der Baustelle. Derzeit wird nämlich das Wohler Begegnungszentrum einer umfassenden Sanierung unterzogen. In einem Jahr ist es dann so weit, dann öffnet das Restaurant seine Türen. Doch wer die Gäste begrüssen wird, das war bis letzten Samstag unklar. Die Suche nach einer Pächterin oder einem Pächter erwies sich nach der Pandemie als schwieriges Unterfangen.

Die Anforderungen sind hoch: Das Restaurant soll ein Gastro- und Begegnungsort sein, der ganztägig geöffnet ist. Wer den Chappelehof pachtet, der führt ein Restaurant mit zwei Sälen, einem Innenhof, einer Kegelbahn und Foyer. Das hat wohl viele Bewerbende abgeschreckt.

Aus diesem Grund wurden einige Mitglieder des Vereins St. Leonhard aktiv und gründeten ein Kreativteam. Unter der Leitung der ehemaligen Grünen-Grossrätin Monika Küng gingen Sandra Roth, Anna Galizia, Walter Minder, Res Matter und Rolf Küng ans Werk.

Das neue Vorstandsmitglied Samuel Stutz (links) im Gespräch mit weiteren Interessierten am Projekt Leo’s Gastronomie. Bild: zvg

In mehreren Workshops entwickelten sie die Idee, dass Profis und ehrenamtliche Mitarbeitenden gemeinsam dazu beitragen, den Chappelehof neu zu beleben. Die Mitarbeit von Ehrenamtlichen ist nicht nur in der Küche, sondern auch im Service gefragt. Monika Küng umschreibt es als Freiwillige, die Care-Arbeit im Gastrobereich leisten.

Ein Gastro-Profi ist mit von der Partie

Die Idee wird mitunter auch kritisch kommentiert in Wohlen und Umgebung. Umso gespannter blickte man auf den vergangenen Samstag. Dann nämlich fand die Gründungsversammlung für den Verein Leo’s Gastronomie statt. Angemeldet hatten sich 34 Leute, anwesend waren dann 59. Und das freute nicht nur Monika Küng, sondern auch alle weiteren Interessierten, die sich bereit erklärten, die Idee mitzutragen. Monika Küng kommentiert: «Das ist für uns eine grosse Freude und Motivation zugleich.»

Monika Küng freut sich, dass Leute aus dem ganzen Freiamt Interesse am Fortbestehen des Chappelehofes haben. Bild: Nathalie Wolgensinger

Wie erwartet war die Mehrheit der Frauen und Männer im Alter von 50 Jahren und aufwärts. Mit dem Wohler Samuel Stutz, einem ausgebildeten Koch, der die Hotelfachschule in Luzern absolvierte, war ein Vertreter der jüngeren Generation mit dabei. Er sagte spontan zu, im Vorstand mitzuarbeiten. Er wird sich gemeinsam mit Barbara Oswald, Monika Küng und Walter Minder im Vorstand engagieren. Weitere Mitglieder sind noch gesucht.

Nun geht es für den Vorstand an die Arbeit

Ganz besonders freute sich Monika Küng, dass mit Rosmarie Konrad und Käth Galizia zwei ehemalige Chappelehof-Wirtinnen teilnahmen und ihr Mitmachen zusagten. Ebenfalls Interesse am Mitmachen bekundete eine Frau, die als Hochzeitsplanerin arbeitet. Monika Küng erzählt: «Sie ist begeistert vom Saal und dem Foyer als Veranstaltungsort für Familien- und Hochzeitsfeiern.»

Eine junge Servicefachfrau zeigte ebenfalls Interesse am Projekt. Küng schwärmt: «Wenn sie mitmachen würde, dann könnten wir von ihrem Fachwissen profitieren.» Doch auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Vereinen und Kultur, ein Metzger, eine Floristin und ein Architekt waren zugegen und hiessen die Vereinsgründung einstimmig gut.

Noch ist der Chappelehof eine Baustelle, in einem Jahr aber wird das Begegnungszentrum im neuen Glanz erstrahlen. Bild: zvg

Im September stecken die Vorstandsmitglieder ihre Köpfe ein weiteres Mal zusammen. Küng erzählt: «Nun geht es für uns an die konkrete Planung. Wir werden unter anderem einen Businessplan ausarbeiten, den Vertrag mit dem Verein St. Leonhard ausarbeiten und die Eröffnung für August 2024 vorbereiten.» Dabei gilt es nach wie vor, herauszufinden, wie es gelingt, ehrenamtliche Mitarbeitende und Profis zu einem Team zusammenzuschweissen.