Bei der 54. Austragung des Wohler Pfingstlaufs ist so ziemlich alles anders als die Jahre zuvor. Die Strecke wurde vom Wohler Wald in die Niedermatten verlegt und neu wird am Sonntag gestartet. Erstmals steht mit Susi Kohler eine Frau an der Spitze des Organisationskomitees. Ein Novum im Kanton Aargau.