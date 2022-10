Wohlen Der Wohler Gemeinderat unternimmt einen neuen Anlauf und legt ein überarbeitetes Abfallreglement vor Einmal mehr unterbreitet der Wohler Gemeinderat dem Einwohnerrat die Gesamtrevision des Abfallreglementes. Dieses Mal sollte es aber klappen: Die Vorschläge passierten zuvor die Vernehmlassung in den Parteien.

Das aktuelle Abfallreglement der Gemeinde Wohlen ist 20 Jahre alt, es muss dringend angepasst werden. Symbolbild: Stefan Kaiser (17. Juni 2021)

Wohlen schreibt ein weiteres Kapitel in seiner unendlichen Geschichte um das Abfallreglement. Seit Jahren wird darum gerungen. Letztmals an der Einwohnerratssitzung vom 7. Dezember 2020, als der Rat den Antrag des Gemeinderates zurück wies.

Einig war man sich damals bloss in einem Punkt: Wohlen braucht ein neues Grüngutreglement. Und zwar eines, das kostendeckend und verursachergerecht ist. Das schreibt auch das Gesetz so vor. Streitpunkt war, ob man die Entsorgung via Steuergelder oder über die Gebühren finanziert. Der gemeinderätliche Antrag scheiterte, der Rat lehnte ihn grossmehrheitlich ab. Das war ein weiterer Anlauf, den man für ein Abfallreglement unternahm.

Ein faires Modell, findet der Gemeinderat

Nun unterbreitet der Gemeinderat einen neu ausgearbeiteten Bericht und Antrag für ein neues Abfallreglement. Das wesentlichste Element dieser angestrebten Revision ist die Anpassung der Finanzierung. Diese muss einen Kostendeckungsgrad von 100 Prozent erreichen und zur Hälfte verursachergerecht sein.

Um sicherzugehen, dass eine Mehrheit des Rates dem neuen Reglement zustimmen kann, gab der Gemeinderat gleich vier Gebührenmodelle in die Vernehmlassung. Eine knappe Mehrheit habe sich für die dreigeteilte Variante einer Grund-, Kehricht- und Grüngutgebühr ausgesprochen, schreibt der Gemeinderat.

Dieses Gebührenmodell sei fair, hält er fest. Die Gebühren setzen sich neu aus Grundgebühr pro Haushalt und einer Mengengebühr zusammen. Die Mengengebühr richtet sich nach Gewicht oder Volumen für Kehricht, Sperrgut und Grünabfälle. Ein Vergleich mit anderen Aargauer Gemeinden zeige, dass die vorgesehenen Tarife in etwa gleich hoch seien, schreibt der Gemeinderat.

Das bestehende Reglement ist 20 Jahre alt

Eine Privatisierung der Entsorgung sei nicht möglich, weist der Gemeinderat abschliessend hin. Die Verantwortung dafür liege ausschliesslich bei der Gemeinde.

Zwar seien die Arbeiten für die Sammlung und Entsorgung bereits heute im Auftrag der Gemeinde Wohlen an ein Privatunternehmen ausgelagert worden. Dennoch muss die Gemeinde die gesamten Kosten verantworten. Die Finanzierung dieser Kosten müsse mit Gebühren, die von der Gemeinde festgelegt wurden, erfolgen und könne nicht an Dritte übertragen werden.

Sollte der Rat dem neuen Reglement zustimmen, so bekäme die Gemeinde Wohlen nach 20 Jahren ein aktuelles Abfallreglement.