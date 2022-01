Der neue Einwohnerratspräsident will zeigen: «Wohlen ist sehr viel besser als sein Ruf»

Seit Montag ist der 33-jährige Cyrille Meier der neue Chef des Wohler Einwohnerrats. Ihm ist wichtig, dass im Rat weiterhin so konstruktiv für Wohlen politisiert werde, wie bisher. Seine Gemeinde liegt dem Realschullehrer sehr am Herzen, das spürt man. Und er ist stolz, ihr vorzustehen – auch wenn er die Politik erst als Einwohnerratskandidat so richtig zu schätzen gelernt hat.