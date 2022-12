Wohlen Der Exot vom Oberdorf: Pianist Streichenberg legt sein drittes Album vor –eine Begegnung mit einem speziellen Künstler Er passt in keine Schublade: Der 30-jährige Nicolas Streichenberg alias «Yes, It`s Ananias» spielt ganz spezielle Konzerte, verkauft Häggliger Strohhüte und setzt auf seine Intuition. Eine Begegnung mit einem aussergewöhnlichen Künstler.

Der Wohler Künstler Nicolas Streichenberg freut sich, bald wieder Livekonzerte spielen zu können. zvg

Wenn Nicolas Streichenberg in seinem Leopardenmantel und dem grossen Filzhut am Wohler Bahnhof Oberdorf steht, dann drehen sich die Leute nach ihm um. Der 31-jährige Künstler mit seinem unkonventionellen Kleidungsstil fällt an dieser Haltestelle mitten im kleinen Quartier auf. Man kann ihn auch beim zweiten Hinsehen in keine Schublade stecken: Die Bezeichnung Exot trifft seine Erscheinung wohl am Besten.

Der Musiker kauft seine Mäntel in der Brocki, und entsprechend bunt und ausgefallen ist sein Kleiderschrank. Auch seine Musik ist alles andere als konventionell. Das verwundert umso mehr, wenn man weiss, dass er seine ersten musikalischen Erfolge mit der Erfolgsband «Who’s Panda» feierte. Die Badener Rockband schaffte es mit ihren eingängigen Songs ins Radio und auf die grossen Konzertbühnen der Schweiz, in England und Deutschland.

Nicolas Streichenberg trägt stets einen Hut aus der Risa Hutwerkstatt in Hägglingen. Er ist verantwortlich für deren Verkaufsstelle in der Stadt Zürich. zvg

Seit der stillschweigenden Auflösung der Band im Jahr 2020 geht der Pianist nun eigene Wege. Dem Klavier hält er nach wie vor die Treue, seit er als kleines Kind bei seinen Grosseltern in Dättwil zum ersten Mal das Instrument entdeckte. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Baden, die Liebe lockte ihn vor einigen Jahren ins Freiamt.

Seine Konzerte sind aussergewöhnlich und weit weg vom Mainstream. Er spiele psychoautomatisch, erzählt der grossgewachsene Musiker und beschreibt, dass er all seine Empfindungen während des Konzertes eins zu eins in sein Solo-Klavierspiel einfliessen lasse. Er sagt:

«Die Schwingung löst bei jedem Menschen etwas ganz anderes aus.»

Seine Konzerte sind ein Erlebnis, und jeder Konzertabend ist einmalig. Streichenberg taucht, während er am Klavier sitzt, ab in seine eigene Welt und nimmt das Publikum mit auf eine Reise mit atmosphärisch dichter Musik, deren Bandbreite von Klassik bis zu Jazz liegt.

Er berichtet: «Kürzlich erzählte mir eine Frau von den inneren Bildern, die meine Musik bei ihr auslöst. Das war für mich total crazy.»

Das Tagebuch hat er auf dem Plattencover veröffentlicht

Ende Januar hat er sein drittes Album «Yes It’s Ananias III: The Commencement Of The Third Era» veröffentlicht. Auf Vinyl selbstverständlich und in limitierter Auflage von 200 Stück. Auf der Rückseite des Plattencovers hält er seine Gedanken zu den 14 Songs fest. «Das ist eine Art Tagebuch, und interessanterweise ist vieles, das ich mir notiert habe, eingetroffen.»

Nicolas Streichenberg verkauft tagsüber Risa-Hüte, seine Freizeit gehört der Musik. zvg/Nessim Cherif

Es ist spannend, in die Gedankenwelt des Künstlers einzutauchen und sich inspirieren zu lassen. Das Plattencover wurde mit viel Liebe zum Detail von der Badener Grafikerin Lea Huser gestaltet. Streichenberg arbeitet gerne mit Menschen zusammen, die ihn inspirieren. Im Falle von Lea Huser war dies so: «Sie hat mich auf die Idee gebracht, meine Gedanken festzuhalten und auf die Plattenhülle zu drucken», erzählt er.

Statt nach Los Angeles ging’s nach Mexiko

Wie viele andere Künstler hatte auch Streichenberg im vergangenen Jahr praktisch keine Auftritte und entsprechend viel Zeit. Er nutzte die freie Zeit unter anderem für einen Trip nach Mexiko.

«Eigentlich wollte ich mit meiner Freundin nach Los Angeles reisen. Wir trennten uns jedoch kurz vor der Reise, und ich änderte darum meine Pläne.» Kurzerhand flog er nach Mexiko und produzierte mit dem Produzenten William Gonzalez seine vierte Platte. Er erzählt lächelnd: «Die ganze Geschichte ist ziemlich verrückt. Ich flog zurück, präsentierte meine dritte Platte und hatte die vierte bereits fertig eingespielt.»

Die nächsten Monate verbringt der Musiker nun im Studio und tüftelt an den Stücken, die er aus Mexiko mitgebracht hat. Das wird er in gewohnt akribischer Weise tun und gemeinsam mit seinem Freund Laurenz Fregnan ein Destillat produzieren, das die Zuhörenden aufs Neue in unbekannte Musikwelten abtauchen lässt.

Sein Chef organisiert ihm Konzerte in der Hutwerkstatt

Seine Brötchen verdient der Wohler in der Zürcher Geschäftsstelle der Risa Hutwerkstatt. Im hippen Ausgehviertel der Grossstadt verkauft er die Hüte aus Häggliger Produktion. In seinem jungen Chef hat er zugleich einen Förderer gefunden. Denn Julian Huber liess nicht nur ein Klavier in die Produktionsräume in Hägglingen stellen, er organisiert auch gelegentlich Werkstattkonzerte für seine Mitarbeiter.

Streichenberg liebt seine Arbeit, die ihm viel Zeit und Musse zum Musikhören verschafft. Während der Zugfahrt zur Arbeit und zurück hört er intensiv Musik. So könne er abtauchen in andere Welten, schwärmt er. Und wer weiss, vielleicht träumt er dabei auch hin und wieder von einem Auftritt im Zürcher Opernhaus. Er sagt:

«Das ist mein Ziel, ich möchte dort einmal meine Musik spielen, vor Menschen, die sich für Musik interessieren.»