Der Eislaufclub Wohlen hat ein neues Talent: Die 11-jährige Cristella darf an die Schweizer Meisterschaft

Erst vor wenigen Wochen zeigte Cristella Künzler am Intersilber-Advanced-Test ihr Können und qualifizierte sich dort für die Schweizer Meisterschaften. Am Sonntag zeigt sie am Schaulaufen im Schüwo-Park ihre Sprünge und Pirouetten.