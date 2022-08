Der Pinot Noir der Birmenstorfer Ortsbürger schwingt zum zweiten Mal in Folge obenaus: Die neunköpfige Jury verlieh ihn am Freitagabend in Wohlen eine Spitzenwertung. Unter den Juroren waren Regierungsrat Dieter Egli, Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener und Weinakademikerin Lidwina Weh.