Wohlen Der Angliker Kampf um die Primarschule fand breite Unterstützung: Nun ist der Gemeinderat in der Pflicht Das Thema polarisiert: Sollen die Angliker Schülerinnen und Schüler bereits ab der dritten Klasse nach Wohlen zur Schule? Das Verdikt im Einwohnerrat fiel mit 30 Ja- zu 5 Nein-Stimmen klar für die Überweisung der Motion und damit den Erhalt bis zur vierten Klasse im Dorfteil.

Die Angliker wehren sich dagegen, dass die Kinder nach Wohlen zur Schule müssen. Nathalie Wolgensinger

Grünen-Einwohnerrätin Anna Keller brachte die Stimmungslage des Einwohnerrates am späten Montagabend in ihrer Stellungnahme auf den Punkt: «Zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Eigentlich finde ich die Motion gut und unterstütze sie, aber die Kosten stören mich.» Im selben Dilemma befanden sich zahlreiche weitere Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte, wie aus ihren Fraktionserklärungen deutlich hervorging.

Die beiden Einwohnerräte Mika Heinsalo und Hans Rudolf Meyer reichten ihre Motion im Juni 2019 ein. Sie verlangen darin, dass die Primarschule bis zur 4. Klasse im Dorfteil Anglikon erhalten bleibt und die Dritt- und Viertklassschulkinder nicht wie vorgesehen bereits im laufendem Schuljahr 2021/22 im Bünzmattschulhaus unterrichtet werden. Diese Änderung wurde dann aufs Schuljahr 2022/23 verschoben.

Die Angliker Einwohnerräte halten unvermindert an ihrer Motion fest. Dies unterstrichen sie kürzlich auch mit einer eindrücklichen Kundgebung vor dem Gemeindehaus mit Eltern und Kindern aus Anglikon.

Gemeinderat liess sich zwei Jahre Zeit

Gemeinderat Paul Huwiler wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass man sich bemüht habe, einen Ausgleich in dieser Sache zu finden. Und weiter sagte er: «Es dauerte zwei Jahre bis die Meinung des Gemeinderates vorliegt. Das ist zu lange, das ist korrekt.»

Die volatilen Schülerzahlen würden es nicht zulassen, das frühere System mit jahrgangsgemischten Abteilungen weiterzuführen, so Huwiler weiter und er wies darauf hin, dass auch Wohler Schülerinnen und Schüler mitunter lange Schulwege zurückzulegen haben.

Sonja Isler (Die Mitte) schilderte die chaotischen Verhältnisse über Mittag vor dem Bünzmattschulhaus. Sie äusserte denn auch die Befürchtung, dass eine Verlegung der Angliker Kinder nach Wohlen zu einer Zunahme der Elterntaxis führen könnte. Simon Sax (GLP) wünschte, dass die Motion in ein Postulat umgewandelt wird und damit der Handlungsspielraum grösser würde. Mika Heinsalo (Dorfteil Anglikon) antwortete: «Das wollen wir eben nicht. Dann dauert es nochmals zwei Jahre, wir brauchen jetzt eine Lösung.»

Harry Lütolf (Die Mitte) wunderte sich, dass die dringliche Motion, die 2019 eingereicht wurde und die die rasche Bereitstellung von Schulraum in Anglikon verlangte, im Rat damals abgelehnt wurde. Er sagte: «Auch der Dorfteil Anglikon sprach sich damals dagegen aus.»

So geteilt die Meinungen in den Fraktionen waren, das Verdikt fiel nach einer knapp stündigen Diskussion mehr als deutlich aus: 30 Ja-Stimmen zu 5 Nein standen sich gegenüber. Nun liegt der Ball beim Gemeinderat, er muss bis zu den Sommerferien eine Lösung aufzeigen.