Wohlen Der angenehmste Platz im Dorf und gratis Glace für alle Wo schmilzt die Glace am schnellsten? Wo ist es fast unerträglich heiss? Und wo gehen die Leute hin, um sich abzukühlen? Das haben Wohlerinnen und Wohler im Partizipationsprojekt «3-2-1-heiss!» herausgefunden. Am 9. September gibt's die Auflösung und gratis Glace.

Am 9. September gibt's bei der Bibliothek Wohlen abends gratis Glace für alle. (Symbolbild) Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Vom 13. bis 31. August haben Einwohnerinnen und Einwohner von Wohlen die heissesten und kühlsten Plätze der Gemeinde vermessen. Und zwar für das Partizipationsprojekt «3-2-1-heiss!»

Anfang September werden dann die Resultate eintrudeln. Alle sind herzlich eingeladen, zusammen mit dem Projektteam den angenehmsten Platz in Wohlen mit kostenloser Glace von Kalte Lust zu feiern. «Wir freuen uns auf zahlreiches Kommen, spannende Gespräche und leckere Glace!», schreiben die Organisierenden. Stattfinden wird der Anlass am 9. September von 18 bis 21 Uhr bei der Gemeindebibliothek in Wohlen am Bankweg 2.

«3-2-1-heiss!» ist ein Partizipationsprojekt des Departements Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau und catta in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Baden, Buchs, Wohlen, Windisch und Zeihen. (az)