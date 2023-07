Wohlen «Dem Termindruck mit kühlem Kopf begegnen»: Wohler SVP verlangt einen Stopp der Schulraumplanung In einer dringlichen Motion fordert die SVP Wohlen-Anglikon den Gemeinderat auf, die weiteren Planungsschritte der Standortstrategie Schulraumplanung zu stoppen. Die Partei will erst eine Auslegeordnung der Kosten sehen.

Wenige Tage nachdem der Gemeinderat seine Standortstrategie für die Schulraumplanung bekannt gemacht hatte, tritt die SVP Wohlen-Anglikon auf den Plan. Sie fordert mittels dringlicher Motion einen Planungsstopp. Dem Einwohnerrat soll erst eine Auslegeordnung in Bezug auf Investitionen und wiederkehrende Kosten sowie deren Auswirkungen auf die Finanzen der Gemeinde aufgezeigt werden, verlangt Einwohnerrat Manfred Breitschmid im Namen seiner Partei.

Zu berücksichtigen sei zudem, welche strukturellen Auswirkungen die Einführung von Tagesstrukturen haben und wie die Standortstrategie finanziert wird. Ausserdem will Breitschmid wissen, welche Auswirkungen die Investitionen auf den Steuerfuss haben.

Ständig steigende Bevölkerungszahlen

In seiner Präsentation, die der Wohler Gemeinderat vergangene Woche vor den Medien hielt, wies er darauf hin, dass die Bevölkerungszahl in und um Wohlen ständig steigt, und dass dies Auswirkungen auf die Schule und im Speziellen auf die Infrastruktur hat. Das aktuelle Monitoring der Schülerinnen- und Schülerzahlen rechnet in Wohlen mit einem Anstieg von heute 2400 auf 2900 bis ins Jahr 2038. Das bedeutet ebenso ein geschätztes Wachstum von 123 auf 153 Klassen.

Im Mittelpunkt der Standortstrategie steht deshalb die Zyklusorientierung. Mit dem Lehrplan 21 gliedert sich die Schule in drei Zyklen. Zyklus 1 beinhaltet den 1./2. Kindergarten und die 1./2. Primarschule, Zyklus 2 die 3. bis 6. Primarschule und Zyklus 3 die 7. bis 9. Klasse mit Real-, Sek- und Bezirksschule.

Die alten Kindergartenstandorte werden fortlaufend aufgelöst. Bild: Marc Ribolla (28.6.2023)

Bisher bestand die Wohler Schulraumlandschaft aus den drei stufen- und altersgemischten Zentren Bünzmatt, Junkholz und Halde und den 17 dezentralen Kindergärten. Schwierig bis unmöglich umzusetzen war dabei die Integration der Kindergärten in den Zyklus 1. Das wird nun anders werden. Der Gemeinderat hat sich aus vier verschiedenen Szenarien für jenes mit vier neuen Zyklus-1-Standorten entschieden. Zusätzlich zu den Zyklus-2- und Zyklus-3-Standorten Bünzmatt, Halde und Junkholz.

Im Finanzplan sind 10 Mio. Franken eingestellt

Die neuen Zyklus-1-Standorte sind in räumlicher Nähe zu den Schulzentren Bünzmatt, Junkholz und Halde vorgesehen sowie im Bereich Farn. Sie sollen jeweils zwischen 9 und 13 Klassen Platz bieten. Die alten Kindergartenstandorte werden fortlaufend aufgelöst.

Welche finanziellen Auswirkungen diese Strategie mit sich zieht, das könne zum heutigen Zeitpunkt nicht beziffert werden, so der Gemeinderat anlässlich der Information. Fest stehe aber, dass jeder Neubau von den Stimmberechtigten gutgeheissen werden müsse. Im Finanzplan sind bisher 10 Millionen Franken eingestellt worden.