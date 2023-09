Wohlen Das Wohler Kulturzentrum ist einen Schritt weiter: Nun muss noch die Finanzierung gesichert werden Noch steht er leer, der Wohler Werkhof. Bald aber soll frischer Wind einziehen. Gegen das Baugesuch des Vereins für Kultur gingen keine Einsprachen ein. Bereits im Frühling des kommenden Jahres werden die ersten Veranstaltungen im neuen kulturellen Leuchtturm steigen.

Noch riecht es nach Motorenöl und harter Arbeit in den leeren Räumen des Bleichi-Werkhofes. In der ehemaligen Kranenhalle stand einst der Fahrzeugpark des Wohler Bauamtes. Seit seinem Auszug im Jahr 2016 ist die Industriehalle am Hofmattenweg verwaist. Dabei verfügt der Raum mit dem gläsernen Dach über einen ganz besonderen Charme.

Dies ist auch den Mitgliedern des Vereins für Kultur nicht entgangen. 2019 fragten sie erstmals an, ob sie die Räume für ihre Zwecke benutzen können. Damals erteilte der Gemeinderat dem Verein eine Absage, er ging davon aus, dass der Alte Werkhof als Provisorium während der Bauarbeiten für das Haldenschulhaus genutzt werden könnte.

Der Alte Werkhof in der Bleichi Wohlen wird für mehrere Jahre zu einem Kulturzentrum. Bild: Severin Bigler (3. 2. 2022)

Das war nicht der Fall und der Gemeinderat nahm den Faden wieder auf. Im Jahr 2021 signalisierte er die Bereitschaft, dem Verein die Räume für fünf Jahre, im Rahmen einer Zwischennutzung, kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der Verein arbeitete ein umfangreiches Konzept aus, das die Neuausrichtung des Kulturprojektes aufzeigte. Aus der Werkhalle sollte ein Zentrum kulturellen Schaffens werden. Ideen waren mehr als genug da, sie mussten nur noch in Form gebracht werden.

Die Werkhalle wird zum Kulturtempel

Bis zum 11. September lagen die beiden Baugesuche des Vereins öffentlich auf. Vereinspräsident Jonas Arnet kommentiert: «Wir hatten die Befürchtung, dass es Einsprachen geben könnte gegen die Kranenhalle, deshalb haben wie dieses Baugesuch separat aufgelegt.» Die Halle soll das Herzstück des Kulturtempels werden, der bis zu 300 Besuchenden Platz bietet.

Jonas Arnet, Präsident Verein für Kultur Wohlen. Bild: Severin Bigler (3. 2. 2022)

Das Konzertlokal wird ausserdem mit Bühne, Licht-und Soundanlage ausgestattet und erhält eine eigene Bar. Damit die Nachbarschaft möglichst nichts von den Konzerten mitbekommt, muss die grosse Halle isoliert werden.

Von den auf 300’000 Franken geschätzten Umbaukosten geht ein grosser Teil für diese Arbeiten drauf. Nebst dem Schallschutz gegen aussen muss auch im Innern der Halle einiges getan werden, damit die Konzerte zu einem akustischen Erlebnis werden. Arnet sagt: «Jetzt hallt es noch viel zu sehr.» Bereits hat der Verein die Zusage von Swisslos für einen Betrag von 120’000 Franken erhalten. Das restliche Geld soll via Fundraising, Spenden und Crowdfunding zusammenkommen.

Freiwillige haben sich gemeldet, die Hand anlegen wollen

Vom Herzstück aus, der grossen Kranenhalle, gehen weitere Räume ab, die zu Ateliers für Kunstschaffende umfunktioniert werden. Nicht fehlen darf auch ein Ausstellungsraum, in dem Werke verschiedener Künstler präsentiert werden. Daneben gibt es noch mehr Platz, dessen Benutzung noch nicht definiert ist. Das lasse man heute bewusst noch offen, kommentiert Arnet.

Viel Platz für Kultur: Im Alten Werkhof soll es bald bunt und lebendig zu und her gehen. Foto: Severin Bigler

Die Vereinsmitglieder warten nun noch ab, bis die Baubewilligung eintrifft. Nachher will man aber gleich loslegen. Die Soundanlage ist bereits gekauft und von den Theatergesellschaften aus den Nachbardörfern hat man als Spende viel Holz erhalten. Dieses Holz wurde für die Bühne und die Zuschauerränge im Murianer Freilichtspiel und für die Villmerger Theateraufführung verwendet. Der Kulturverein kann die Latten nun für die Bühne in der Bleichi weiterverwenden.

Wenn alles nach Plan läuft, dann können die ersten Ateliers bereits im Frühling des kommenden Jahres bezogen werden. Ganz besonders freut Arnet, dass sich bereits einige Freiwillige gemeldet haben, die bei den Arbeiten anpacken wollen. «Das zeigt auf, dass unserem Projekt viel Wohlwollen zuteil wird und dass es auch von den Wohlerinnen und Wohlern getragen wird», freut sich der Vereinspräsident.